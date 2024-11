A Fradi sztárja leleplezte magát, elárulta a legnagyobb titkát

Matheus Saldanha a nyári átigazolási időszak hajrájában lett a Ferencváros futballistája. A zöld-fehér mezes együttes hárommillió eurót (1,2 milliárd forint) sem sajnált érte, amivel a klub történetének legdrágábban vett játékosává vált. A rekordösszeget a brazil támadó hamar elkezdte törleszteni: már mindhárom sorozatban van gólja, összesen nyolcszor talált be 13 tétmérkőzés alatt. Ez a mutató már önmagában impozáns, azt viszont érdemes hozzátenni, hogy Saldanhának mindössze 430 percre volt szüksége a nyolc gólhoz, többségében csereként lépett eddig pályára.

Matheus Saldanha elárulta gólöröme jelentését / Fotó: Csudai Sándor

A 25 éves futballista minden egyes találata után jellegzetes gólörömmel ünnepelt, ám sokáig senki sem tudta, hogy mit is akarnak igazán ábrázolni Saldanha mozdulatai. A brazil csatár nemrég a Fradi honlapján árulta el legnagyobb titkát.

„Ezt a rapper/színész 50 cent főszereplésével készült „Pénzed vagy életed” c. filmből vettem. Ott van egy olyan szöveg, „az 5. szabály az: csak semmi érzelem, az érzelem halálos”. A kézmozdulatom egy elsülő fegyvert és egy szívet ábrázol” – öntött tiszta vizet a pohárba Matheus Saldanha.

Saldanha hangszeren is játszik

Jó ritmusérzékében a zene sokat segített, korábban egy szamba zenekarban játszott, de most is alkalmanként előveszi a régi hangszerét.

Korábban valóban doboltam, olykor manapság is előveszem a tan-tant, amely egy brazil dob.

„A doboláshoz elengedhetetlen, hogy érezd a ritmust és szerintem a pályán is. A selecaóból, a brazil válogatottból Neymar a kedvencem, ő valóban olyan, amikor cselez, mintha táncolna a védők között. Az én kedvencem, amikor úgy tudok jól passzolni a társakhoz, hogy oda se nézek. Ezt korábban sokszor bevetettem a grundokon a 4-5 évvel idősebbek ellen is, ők ki is voltak akadva, mondván tiszteletlen vagyok, de ez az ő szemszögükből volt igaz, én ezzel tudtam felhívni magamra a figyelmet.”

Saldanha tétmérkőzést legközelebb november 24-én játszik a Fradival, a zöld-fehér mezes együttes ellenfele az NB I-ben a Diósgyőr lesz.

Hirdetés: A magyar foci továbbra is lázban tartja a fogadókat

A nemzetközi kupák mellett a hazai pontvadászat legalább annyira érdekes a fogadók körében, mint a BL vagy az EL. A futballszurkolók idén is találgatják, hogy lesz-e potenciális kihívója a Ferencvárosnak, és mely együtteseknek lesz lehetőségük kiharcolni a nemzetközi kupákban való részvételt. A fogadók szemüvegén keresztül nézve is izgalmas összecsapások várhatók a labdarúgó OTP Bank Ligában. Fogadással kapcsolatos részletek itt!