Rémes emlék és aggasztó jelen, Gulácsit össze kell ragasztani

Pontosan 25 hónappal a súlyos térdsérülése után, Gulácsi Péter kedden (21.00) újra a Celtic ellen játszhat Bajnokok Ligája-mérkőzést az RB Leipzig kapusaként. A 2022. október 5-én, a két csapat lipcsei BL-meccse (3-1) elején egy rossz mozdulat következtében kidőlt magyar klasszis számára kis híján a pályafutása végét jelentette a térdszalag-szakadás. Két műtét, egy fertőzés, majd a felépülését követő hosszas mellőzés után, most tán minden korábbinál jobb formában várja légiósunk a glasgow-i viszontlátást.

Gulácsi Péter fájós bokával, de véd a BL-ben is, a rossz emlékű Celtic ellen

Fotó: dpa Picture – Alliance via AFP

Gulácsinak nyilván rémes emlékeket idéz a Celtic elleni párharc. Ráadásul most is kisebb sérülés nehezíti a dolgát, de a bokafájdalmai várhatóan nem tesznek keresztbe a játékának. Másfél hete, a Freiburg elleni Bundesliga-meccs szünetében cserét kért egy rúgás miatt, majd a hétközi Német Kupa-találkozó (a St. Pauli elleni 4-2) alatt is pihent. Szombaton, a dortmundi bajnoki ragadón (1-2) visszatért a kapuba, de a frászt hozta a társaira és a lipcsei szurkolókra, amikor a 17. percben ápolást kért a továbbra is fájós bokájával.

Mégis végigvédte a mérkőzést, méghozzá bravúrosan. A beszámolók szerint csak rajta múlt, hogy a német bajnokságban február óta veretlen RB megúszta szoros eredménnyel a nagy sorozat megszakadását. A lefújás után aztán Gulácsi mindenkit megnyugtatott, akik attól tartottak, hogy nem lesz bevethető a keddi, skóciai BL-meccsen.

Gulácsi fájós bokával véd

– Múlt héten kificamodott, majd bedagadt a bokám. A mostani meccsig rendbehoztuk, de játék közben sajnos megint kiment. Ez egy olyan szakasz, amikor nagyon óvatosnak kell lennem. De végül minden rendben volt. Nem kell kihagynom (a Celtic elleni mérkőzést – a szerző), de valószínűleg kicsit több tapasz kell rá – idézte a 34 éves magyar Európa-klasszist a Bild.

Gulácsi Péter a Németországban ünnepelt bomba formájával kapcsolatban elmondta: nagy segítséget jelent neki a tapasztalata.

– Kilenc éve védek a Bundesligában, az ember megtanul néhány dolgot – emelte ki az 58-szoros válogatott kapus, aki a klubbéli nagy terhelése miatt, a szervezete védelmében lemondta az őszi válogatott meccseken való szereplést.