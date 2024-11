Világklasszisok Budapesten, újabb sztárcsapat lép fel nálunk

Az olasz és a francia válogatott után a belga nemzeti csapatot is a kispesti Bozsik Arénában fogadja Izrael a labdarúgó Nemzetek Ligájában. Az összecsapásra november 17-én, vasárnap, 20.45 órakor kerül sor. A jegyértékesítés már elkezdődött, a magyar drukkerek a stadion C szektoraiba vásárolhatnak belépőt.

Ezúttal a belgák lépnek fel a Bozsik Arénában / Fotó: Török Attila

"Ezúttal is sztárok érkeznek Kispestre, például az angol pontvadászat élcsapataiból Leandro Trossard (Arsenal), Youri Tielemans (Aston Villa) és amennyiben felépül, úgy Jeremie Doku (Manchester City) játékára is lehet számítani, de szóhoz juthat a Fulham védője, Timothy Castagne és a Bundesligában veretlen Leipzig gólvágója, Lois Openda is" - írják a beszámolóban.

Az A divízióban Izrael szeptemberben 2-1-re kikapott az olaszoktól, majd októberben 4-1-re a franciáktól, ugyancsak a Bozsik Arénában.