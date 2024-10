A visszatérés küszöbén minden idők egyik legnagyobb legendája, őrületes csapat jöhet össze

Francesco Totti az egész pályafutását az AS Románál töltötte, ahol a klub történetének legnagyobb legendája lett. Összesen 618 olasz élvonalbeli bajnokit játszott, amelyeken 250 gól és 160 gólpasszt termelt. 2001-ben Serie A-t nyert, 2007-ben pedig gólkirály és Aranycipős lett. Az olasz válogatottban összesen 58 alkalommal lépett pályára, 2006-ban világbajnoksági címet ünnepelhetett a nemzeti együttessel. Totti végül 2017-ben vonult vissza a profi futballtól, nemrég azonban elképesztő kijelentést tett.

Francesco Totti a Comóval térne vissza a Serie A-ba / Fotó: NurPhoto via AFP

A jelenleg 48 éves, korábbi kiváló támadó azt állította, hogy szeretne visszatérni labdarúgóként az olasz élvonalba. "Úgy érzem, helyem lehetne a pályán a mostani Serie A-ban, és ezen a színvonalon én is tudnék játszani. Vannak olyan játékosok, akik évekkel a pályafutásuk befejezése után mégis visszatértek és játszottak még, és én is formában maradtam" - mondta Francesco Totti.

Elképesztő csapatnál térhet vissza Francesco Totti

A La Repubblica című napilap írt arról, hogy Totti kijelentése után akcióba léptek a Como tulajdonosai, az indonéz Hatano testvérek, akik szakmailag és kereskedelmileg is nagy üzletet látnak az egykori római ikon szerződtetésében. A Como idén jutott fel az élvonalba, a keretben pedig több veterán játékos is megtalálható. Pepe Reina, Sergi Roberto és Alberto Moreno is a csapat része, a vezetőedző a korábbi világklasszis középpályás, Cesc Fábregas. A vezetőségben ott van Raphael Varane, a kiváló középhátvéd nemrég akasztotta szögre a stoplisát, de maradt a klub kötelékében. A Como koncepciója az egyik legérdekesebb Olaszországban, az ő stratégiájukban valóban elképzelhető, hogy Totti 48 évesen is a csapat része lenne.

A Como kilenc fordulót követően két győzelemmel, három döntetlennel és négy vereséggel a tabella 13. helyét foglalja el, az újoncok közül eddig Fábregas együttese szerepel a legjobban.