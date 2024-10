Itt a magyar futballszenzáció: külföldön már állítják, csodát tesz a válogatott a vb-n

A héten lezárult az angol labdarúgó-válogatott nagy edzőkérdése. Sokáig szó volt arról, hogy akár Pep Guardiola ülhet le a kispadra, a befutó végül Thomas Tuchel lett. Érdekesség, hogy az már szintén most eldőlt, hogy fő asszisztense, Lőw Zsolt ezúttal nem fogja követni a német szakembert. Tuchel kinevezése óta egész Anglia lázban ég, és sorra jelennek meg a szövetségi kapitánnyal kapcsolatos esélylatolgatások. A mesterséges intelligenciával már a 2026-os világbajnokságot is leszimulálták, amire úgy tűnik, a magyar válogatott is ki fog jutni.

A magyar válogatott ott lesz a 2026-os világbajnokságon Fotó: AFP

A The Sun által közzétett cikk elsősorban az angol válogatottra fókuszált, amely az előrejelzések szerint az elődöntőig menetel majd, ahol az Európa-bajnokság döntőjéhez hasonlóan Spanyolország veri majd meg. A bronzmérkőzést végül Anglia 1-0-ra fogja megnyerni Uruguay ellen.

Szenzációt okoz a magyar válogatott

Az ábrán szembetűnő, hogy ott van a magyar válogatott is. Nemzeti együttesünk 1986 óta nem járt világbajnokságon, a legutóbbi vb-selejtezőben Marco Rossiék a negyedik helyen végeztek Anglia, Lengyelország és Albánia mögött, Andorrát és San Marinót megelőzve.

Ha a jóslatot komolyan vesszük, akkor 2026-ban úgy tűnik, hogy ott lesz a csapat a 48 fős vb-n, sőt, a csoportjából biztosan továbbjut. A legjobb 32 között Algéria várna Szoboszlai Dominikékra, a párharcból pedig a magyarok kerülnének ki győztesen. Utána következhet Japán, ahol szintén Rossiék jutnak tovább. A negyeddöntőben Spanyolország lesz a végállomás, az Eb-győztes végül itt is döntőbe jut, ám Argentína újfent győz a fináléban.

A jelenhez visszakanyarodva a 2026-os vb-selejtezők sorsolását idén decemberben tartják majd. Magyarország jelenleg a 18. legerősebb európai együttesként a második kalapból várhatja az eseményt.

A selejtezőből két út vezet a világbajnokságra. A csoportelsők automatikusan kijutnak a 2026-os világbajnokságra, amelyet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendeznek. A másik lehetséges út a pótselejtező, ahol a 12 vb-csoportmásodik mellé csatlakozik a Nemzetek Ligájából majd azon négy csapat, amely az összesített rangsorban a legjobban végzett, viszont nem sikerült az első két hely valamelyikét megszereznie a vb-selejtezőn.

Jelen állás szerint így nézne ki a 2026-os európai vb-selejtezők kalapbeosztása: 1.kalap: Franciaország, Spanyolország, Anglia, Belgium, Hollandia, Portugália, Olaszország, Horvátország, Németország, Svájc, Dánia, Ausztria

2. kalap: Ukrajna, Törökország, Svédország, Wales, Lengyelország, Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Románia, Csehország, Norvégia, Görögország

3. kalap: Szlovénia, Skócia, Írország, Finnország, Grúzia, Albánia, Izland, Észak-Macedónia, Észak-Írország, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Izrael

4. kalap: Bulgária, Luxemburg, Örményország, Fehéroroszország, Koszovó, Kazahsztán, Azerbajdzsán, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Feröer-szigetek

5. kalap: Moldova, Andorra, Málta, Gibraltár, Liechtenstein, San Marino

Magyarország utoljára 1986-ban játszott világbajnokságon, ahol Kanada ellen szereztük eddigi utolsó győzelmünket, gólunkat.