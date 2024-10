Gyász: Meghalt a legendás sportoló, két év alatt vitte el az agydaganat

Mutombo a Boboto Főiskolára járt, ám 1987-ben átutazott az Egyesült Államokba, hogy kosárlabda tehetségének megágyazzon valamelyik egyetemen. Az 1991-ben debütáló Mutombo a washingtoni Georgetown csapatától érkezett a Denver Nuggets csapatához. Itt 5 szezont töltött el, majd az Atlanta Hawks-hoz igazolt, ahol a legtöbb mérkőzést játszotta profi pályafutása alatt. Pár évig még játszott New Jerseyben, New Yorkban és a Houstonnál is, majd 2009-ben visszavonult.

Dikembe Mutombo agydaganat következtében hunyt el Fotó: Northfoto

A hórihorgas kongói-amerikai centert legfőképpen blokkolásai és lepattanói miatt szerették meg a szurkolók. Idővel, a sikeres blokkok után a mára már ikonikussá vált „Not Today” mondatot vágta ellenfelei fejéhez, utalva ezzel arra, hogy ma nem fognak tudni túljárni az eszén. Nyolcszor szerepelt az NBA All-Star csapatában és négyszer választották meg a Legjobb Védekező Játékosnak. Denverben és Atlantában is visszavonultatták az 55-ös számú mezét.

Mutombo pályafutása befejezését követően pénze egy részét humanitárius akciókra fordította, és különleges figyelmet szentelt a kongói egészségügy és oktatás felzárkóztatására is. 1997-ben Kinshasában, egykori szülővárosában építtetett egy 300 férőhelyes kórházat, amelyet édesanyjáról nevezett el. Ezen kívül a kosárlabda népszerűsítésével is kampányolt világszerte. 2022-ben állapítottak meg nála agydaganatot, de a kezelések nem jártak sikerrel. 58 éves volt.