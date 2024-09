Dzsudzsák Balázsnak hálálkodik a Loki gólvágója a rangadó előtt

A szombati NB I-es összecsapások közül kiemelkedik az újonc Nyíregyháza és a Debrecen keleti rangadója (19.30), amelyen garantált a kiváló hangulat, a mérkőzésre ugyanis már a hét elején eladtak minden jegyet. A két csapat legutóbb az NB II 2020/21-es idényében találkozott egymással, akkor mindkét összecsapás 1-1-es döntetlennel zárult.

Bárány Donát kiváló formában várja a Nyíregyháza elleni rangadót / Fotó: Kovács Péter

A Loki kiváló játékkal melegített a meccsre: Bárány Donát mesterhármasával és Dzsudzsák Balázs szabadrúgásból lőtt bombatalálatával az esélyesebb élvonalbeli Debreceni VSC 4-0-ra győzött a Békéscsaba otthonában, és bejutott a legjobb 32 közé a Magyar Kupában.

– Szurkolóink a csabai szabálytalanságot követően a nevemet kiáltozták, amit persze Dzsudzsák Balázs is meghallott, ezért odaszólt nekem, hogy lőjem én a megítélt tizenegyest, amit sikerült értékesítenem – mondta a Metropolnak Bárány. – Korábban, fiatalabb koromban még a DEAC-ban előfordult, hogy hármasával találtam be, de az idei MK-kiírásban most sikerült először. Meg is köszöntem Dzsudzsáknak, aki pontosan érzi, mennyire felszabadító, ha ennyi gólt szerezhetek.

A Debrecen 24 éves játékosa az új vezetőedzőről, Máté Csabáról is beszélt.

Máté Csaba módszerei hatékonyak, ezt azonnal megéreztük. Főleg a 16-oson belüli terület az enyém, ami az egyéniségemnek sokkal jobban megfelel. Az edzéseken, támadókörülmények között a két szélről beívelt labdákra igyekszem mindig pontosan érkezni.

Sok idő nem maradt ünneplésre, hiszen az NB I hetedik fordulójában a két szomszédvár, a Nyíregyháza és a Debrecen szombati rangadóján kell szerelést húznia.

– Már jó korán felhívták arra a figyelmemet, hogy az új nyíregyházi stadionban nehéz dolgunk lesz. De készen állok a szombati kihívásra. Bízom benne, hogy nyerünk Nyíregyházán, és Máté Csaba bajnokin is győzelemmel debütálhat velünk – zárta Bárány.