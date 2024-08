Dárdai Pál lehetetlen helyzetbe került: egyik szeme sír, a másik nevet

Akinek annyira a szívügye a Hertha BSC és a fiai sorsa, mint Dárdai Pálnak, annak nehéz lehet végignézni az utóbbi hetek történéseit a berlini futballklubnál. Tavaly ilyentájt mesébe illő történet vette kezdetét, amelyre túlzás nélkül felfigyelt a sportvilág: ilyen magas szinten (a német Bundesliga másodosztályában) egyedülálló módon a magyar vezetőedző mindhárom fiát a csapatában tudhatta. Mára azonban felbomlott a nagy négyes mindannyiuk imádott klubjánál, és a menesztett tréner által építgetett gárda fontos tagjai is egymás után távoznak.

Dárdai Pál legidősebb fia, Palkó biztosan marad a Herthában, de mások távozása fájó pont lehet a leváltott edzőnek Fotó: AFP

A tavalyi, csődközeli helyzet után még mindig pénzszűkében lévő Hertha vezetői a számukra nem titkoltan csalódást jelentő 9. helyezés után nem erősítésbe fogtak, hanem – eddig – 10 millió eurót (3,9 milliárd forint) kaszáltak több erősségük eladásából. A német válogatottban is szerepelt Suat Serdar hozta a legtöbbet a konyhára (a középpályást 4,5 millió euróért, azaz 1,8 milliárd forintért végleg megvette az olasz Verona, ahol eddig kölcsönben szerepelt). A Dárdai-csapat, sőt az egész liga (társ)gólkirálya volt ellenben Haris Tabakovic, akit a tavalyi vételára 10-szereséért, 3 millió euróért (1,2 milliárd forint) vett meg a Hoffenheim, miután a pár éve még a magyar NB I-es Debrecenben és Diósgyőrben szerepelt bosnyák középcsatár a "semmiből előhúzva" 39 tétmeccsen 27 gólt szórt a Herthában. Alig kevesebbért (2,5 millió euró, azaz 1 milliárd forint) kelt el a védő Marc Oliver Kempf is, akit az olasz Serie A-ban újonc Como vásárolt ki.

Dárdai Pál fiai közül hány marad a Herthában?

És nem biztos, hogy itt a sor vége: miután a legkisebb Dárdai-fiú, Dárdai Bence a szerződése lejártával ingyen távozott Wolfsburgba (édesanyja, Mónika asszony alaposan meg is könnyezte a 18 éves sarj kirepülését a családi fészekből), egyik bátyja is követheti a Bundesligába. A 6-szoros magyar válogatott Dárdai Mártont az Augsburg és a Werder Bremen is megszerezné a pénteken záródó átigazolási hajrában, nem beszélve a belga Anderlechtről és az angol másodosztályú Watfordról.