Lépéskényszerbe hozta a MOL-t a Fradi

Tisztelt Ferencvárosi Torna Club! Ezennel bocsánatot kérek, amiért magánemberként dehonesztáló megjegyzést tettem a klubra. Mivel egy olasz futballal foglalkozó oldalon tettem, a kontextus okán nyilván nem az volt a célom, hogy bárkit is megsértsek, utólag nagyon sajnálom a dolgot! Ezt azért a saját oldalamon teszem, mert a megjegyzést is magánemberként tettem, ráadásul szabadúszóként nem állok semmiféle jogviszonyban egyik szervezettel sem, amelyiktől bocsánatkérést várnak az érintettek. Ha az én meggondolatlanságom rossz színben tüntetett fel rajtam kívül bárkit, azt őszintén sajnálom, és tőlük is őszinte bocsánatot kérek! Az esetleges következményeket vállalom és elfogadom