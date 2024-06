Váratlan fordulat, nem adja fel külföldön a BL-győztes magyar fociedző

Sokak álla leesett akkor, amikor Thomas Tuchel bejelentette, nem lesz a Mancester United focicsapatának vezetőedzője. A német tréner a szezon végén távozott a Bayern Münchentől, s többen is biztosra vették, hogy az angolok kispadjára ül le. Vele tartott volna Lőw Zsolt is, aki 2018 óta állandó segítője Tuchelnek. Együtt jutottak kétszer is a Bajnokok Ligája döntőjébe, 2020-ban a Paris Saint-Germainnel veszítettek, egy év múlva a Chelsea élén nyerték meg a BL-t.

A páros legutóbb Münchenben dolgozott együtt Fotó: Getty Images

Most úgy tűnik, a nyáron kispad nélkül marad a páros. A Manchester United vezetősége ugyan tárgyalt Tuchellel, ám ő köszönte, de nem érezte magáénak a feladatot a legutóbb az angol bajnokságban nyolcadik helyen szerzett klubnál. Ez persze nem jelenti azt, hogy sokáig kispad nélkül marad a szakember és segítője. Korábban kétszer is előfordult, hogy a Tuchel-Lőw páros a szezon közben ugrott be és ért el nagy sikert. 2021 januárjában érkeztek a Chelseahez, ahol rögtön Ligakupát és BL-t nyertek. Két évvel később a Bayern Münchent vették át 2023 márciusában, ott német bajnoki cím lett a "jutalom".