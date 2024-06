Kiderült, kik nyerték a K&H mozdulj! az év tesitanára országos díjakat

A szavazásra bárki jelölhetett tesitanárt: diák, szülő, vagy kolléga is. A kezdeményezés népszerűségét mutatja, hogy országszerte rengeteg, 5400 jelölés érkezett 1050 tesitanárra. A jelölteket az MDSZ három kategóriába sorolta be:

200 fő, vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő

200 fő fölötti iskolában tanító testnevelő

30 év alatti, fiatal testnevelő.

A beérkezett jelölteket az MDSZ vármegyénként és kategóriánként maximum 5 főre szűkítette. Ezt követően került sor a megyei/budapesti szintű szavazásra a vármegyei médiacentrumok online felületein. Aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, az lett a megyében az Év tesitanára, külön-külön a 3 kategóriában. A megyei szavazás hatalmas érdeklődés mellett zajlott, a jelöltekre összesen több mint 140 ezer szavazat érkezett! A megyei nyertesek a díjakat: feliratozott pólót, továbbá egyenként 33 000 Ft értékű Hervis sportszervásárlási utalványt az elmúlt hetekben kapták meg.

Az országos szavazás május 21. és június 10. között zajlott a vármegyei és budapesti győztesek részvételével. A három hetes voksolást ezúttal is hatalmas érdeklődés övezte, hiszen az össz-szavazatok száma átlépte a 150 ezret. A három fődíjast a bejelentés alkalmából az MDSZ saját iskolájában lepte meg egy testnevelésóra alkalmával június 17-18-19-én, így a nyertes pedagógus a gyerekek és kollégák körében ünnepelhette meg először a megtisztelő címet.

A K&H mozdulj! az év fiatal tesitanára: Czebei Ádám, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi Dániel Tagiskolájának tanára.

„Már a jelölés is nagy megtiszteltetés volt számomra, és nagyon meglepett a megyei cím elnyerése is. Az pedig végképp különleges, hogy az országos szavazáson én kaptam a fiatal tanárok között a legtöbb szavazatot! Nagyon köszönöm minden diákomnak, szülőnek és kollégának, aki akár egy szavazatot is leadott rám. Ez a cím megerősített abban, hogy a testnevelői pályán tovább dolgozzak, és azt szeretném, ha a kezeim alatt lévő gyerekek megszeretnék a mozgást, megtalálnák a saját sportjukat, és akkor is megmaradna a mozgás az életükben, ha már nem járnak iskolába.”