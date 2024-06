Az MBH Bank támogatja a Fradi élményt

Az MBH Bank jogelődje 2022-ben kötött stratégiai megállapodást a Ferencvárosi Torna Clubbal, amelynek köszönhetően a hitelintézet vált a sportklub hivatalos bankjává és pénzügyi stratégiai partnerévé. A Ferencváros szakosztályainak támogatása mellett a bank ösztöndíjprogramot is indított, amely a fiatal, ferencvárosi színekben induló sportolóknak nyújt anyagi támogatást, pénzügyi tanácsadást és egyedi kedvezményes termékeket.

- A Ferencvárosi Torna Clubot már 2022 óta köti stratégiai kapcsolat az MBH Bankhoz. A tehetséges, fiatal magyar, ferencvárosi sportolók támogatása után most újabb területen lesz együttműködés az idén 125 éves klubunkkal. Reméljük, ahogy a korábbi partnerség, úgy a mostani megállapodás is kölcsönösen előnyös lesz mindkét félnek. A győzelmekhez, a pályán elért sikerekhez elengedhetetlen a stabil anyagi háttér, melyet jórészt támogatóink biztosítanak a klub számára. Célunk a 35. bajnoki aranyérem, a sorozatban elért hatodik elsőség után sem változott, az FTC férfi labdarúgó csapata a jövő évi bajnokságban is azzal a szándékkal indul el, hogy megnyerje. Külön öröm, ha olyan szponzort sikerül magunk mellé állítani, amelyik gondol a Fradi szurkolóira is – nyilatkozta Kubatov Gábor, az FTC elnöke.

- A SPORTFIVE – mint a Ferencvárosi Torna Club immáron 35-szörös bajnok és 24-szeres kupagyőztes férfi labdarúgó csapatának kizárólagos szponzorációs és marketingügynöksége, valamint a stadion üzemeltetője – számára újabb öröm, hogy ismét egy hosszútávú kizárólagos szponzori megállapodás jöhetett létre. A szerződésbe foglalt területeken izgalmas és új változásokat fog hozni az MBH Bank a szurkolóink számára. Az MBH Bank vezető szerepe és tapasztalata garancia arra, hogy az együttműködés sikeres és hatékony legyen. Büszke vagyok, hogy egy eddig betöltetlen területen sikerült nagyon erős partnert találnunk, mellyel így még magasabb célok elérését tesszük lehetővé a klub számára. A stadiont 10 éve üzemeltető, a magyar és nemzetközi piacokon is méltán elismert SPORTFIVE elkötelezett abban, hogy olyan célokat valósítson meg, amelyek kiemelkedő lehetőségeket és előnyöket kínálnak a Ferencvárosi TC számára. A mostani megállapodás egy nagyszerű esély a már elért sikerek további növelésére és a Fradi hírnevének fokozására – mondta Igaz András, a SPORTFIVE Hungary Kft. vezérigazgatója.