Fontosabb a pasija, nem érdekli az Eb a szexi focistanőt

A németországi Európa-bajnokságra készülő magyar férfi labdarúgó-válogatottnak rosszul végződött az utolsó előtti tesztmeccse (2-1-es vereség Írországban), női csapatunk viszont bravúros győzelmet aratott Eb-selejtezőn. Szarvas Alexandra szövetségi kapitány játékosai a múlt heti, 2-1-es idegenbeli kudarc után, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban a csereként beállt Pápai Emőke góljával 1-0-ra legyőzték a csoportelső Svájcot.

Legjobb női focistáink legyőzték a favorit Svájcot, Alisha Lehmann (a háttérben) is tehetetlen volt Fotó: Micheller Szilvia / mlsz.hu

Szoboszlai Dominikék példát vehetnek a „kolléganőikről”, hiszen az első Eb-csoportmeccsükön (jövő szombat, 15.00, Köln) éppen a svájci válogatott ellen kezdik a szereplésüket.

– Nagyon büszke vagyok a csapatra, rengeteg munkát tettek bele az elmúlt másfél hétbe a lányok, és ennek lett az eredménye a mai győzelem. A lányok elhitték, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést, végig bíztak magukba, és végül sikerült értékesíteni az egyik helyzetünket. Ez csak a kezdet, úgy érzem, jó úton haladunk, a mai mentalitást kell továbbvinni a hátralévő mérkőzésekre is – értékelt a lefújás után Szarvas Alexandra az mlsz.hu-n.

A gyengén játszó svájciak svéd edzőnője, Pia Sundhage ellenben nem csak az eredmény, de övéi teljesítménye miatt is csalódottan nyilatkozott. Mint mondta, túl sok hibát követtek el és olyna érzése volt, mintha behúzott kézifékkel mentek volna. Az eddig veretlen favoritnál – a 2025-ös női Eb házigazdájánál – Alisha Lehmann is tehetetlen volt a mieink ellen az MTK-pályán. Igaz, ha komolyan vesszük az Instagramon 16,6 milliós rajongótáborral büszkélkedő világsztár szavait, nem is foglalkoztatta annyira a budapesti selejtező.

Valószínűleg jobban érdekel a Copa América, mint az Eb

– nyilatkozta még a magyarok elleni selejtező előtt a világ legszexibb focistanőjeként emlegetett Alisha.

A 25 éves játékos ezzel arra utalt, hogy szerelme, a szintén az angol Aston Villánál légióskodó Douglas Luiz a brazil válogatott tagjaként készül a június 20-án kezdődő dél-amerikai kontinenstornára.