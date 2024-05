Biztosan dobogós lesz a Liverpool focicsapata az angol bajnokságban, a Vörösök a 36. fordulóban hazai pályán verték a Tottenham együttesét 4-2-re. Ahogy egy hete, Szoboszlai Dominik ezúttal is a kispadon kezdett, s a meccs végén izgulni is kellett, vajon beáll-e a focista. Szoboszlai végül a hazaiak utolsó cseréjeként a 83- percben szállt be a játékba. Teljesítményére nem lehet panasz, volt egy veszélyes lövése, több remek passza, s megszilárdította a csapat középpályáját.

Fotó: NurPhoto via AFP

Szoboszlai - aki a bajnokság első 18 fordulójában mindig kezdő volt - az utóbbi 18 meccsből többek között sérülések miatt is hétszer volt az első perctől a pályán. Helyettese, Harvey Elliott nagyot játszott, gólpassza után bombagólt szerzett.

A Liverpool két fordulóval a zárás előtt öt pontra van az éllovas Arsenaltól.

