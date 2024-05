Erre kevesen számítottak, meglepő helyen tűnt fel a magyar válogatott támadó

Tíz perc alatt már három gól esett az ETO FC Győr és a Vasas rangadóján az NB II utolsó előtti fordulójában. A hazai együttes az első félidőben fordítani tudott, előnyét pedig megtartotta a második 45 percben is, ezzel megelőzte riválisát és feljött a második helyre a tabellán.

Priskin Tamás a helyszínen szurkolta ki a Győr győzelmét (Fotó: AFP)

Innentől kezdve a Győrnek egy feladata maradt, ha a saját kezében akarja tartani a sorsát, vasárnap nem szabad kikapnia az Ajka otthonában. A Vasas elleni rangadót a helyszínen követte végig Priskin Tamás. A 63-szoros magyar válogatott támadó ráadásul nem akárhol szurkolt volt klubjának.

Én is ott voltam a stadionban, a B-középből szurkoltam a csapatnak, a legtöbbször, amikor mérkőzésre megyek, ott szoktam helyet foglalni. Hála a jó istennek sikerült kiszurkolnunk a pozitív eredményt

– mesélte a Magyar Nemzetnek Priskin Tamás. A 37 éves, mára már visszavonult támadó először 2003-tól 2006-ig, majd 2014 és 2015, harmadszorra pedig 2020 és 2023 között futballozott a klub színeiben. Priskin dicsérte a Győr tavalyi bátor átigazolásait.

„Az előző szezon végén, amikor a Győr játékosaként befejeztem a profi pályafutásomat, egyértelmű volt a klubvezetés célja: szerettek volna visszajutni az NB I-be. Váratlant húztak azzal, hogy több külföldi játékost is igazoltak, volt ebben némi rizikó is, ám az építkezés nagyszerűen sikerült, látszik, hogy minőségi játékosok érkeztek a klubhoz. Az ETO életében is volt hullámvölgy, de ebből is ki tudott kászálódni. Bízom benne, hogy az utolsó mérkőzést követően feljutást tud ünnepelni a Győr, utána lehetne tovább építeni a csapatot az NB I-re.”

A Győr legutóbb 2015-ben szerepelt az élvonalban. Az már korábban eldőlt, hogy a Nyíregyháza győzelmével zárul az idei NB II-es szezon, az NB I-ből a Mezőkövesd és a Kisvárda esett ki.

