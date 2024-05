Akárcsak tavaly, az idei évben is döntőt játszik a Konferencialigában a Fiorentina focicsapata. A lila-fehérek az elődöntőben a hazai 3-2-es siker után 1-1-re végeztek a belga Bruges ellen, így ott lehetnek az athéni fináléban május 29-én. A firenzei csapattal a Ferencváros is összecsapott a sorozat csoportkörében, sőt, egy dologra büszke is lehet a zöld-fehér klub. Ők az egyetlenek, akiket idén nem tudott legyőzni a Fiorentina az EKL-ben.

Budapesten Zachariassen talált be liláknak Fotó: Szabó Miklós

Az olaszok a csoportkörben a szerb Csukaricskit kétszer verték, a belga Genket pedig odahaza 2-1-re. Az egyenes kieséses szakaszban az izraeli Haifát, a cseh Plzent és a belga Brugest egy-egy döntetlen mellett egyszer-egyszer győzték le. Ezzel szemben a Fradi a csoportkörben úgy végzett 2-2-re Olaszországban, hogy a magyar bajnok már 2-0-ra is vezetett, a budapesti 1-1-gyel pedig ez a két csapat lépett tovább a csoportból.

Sőt, annak is megvan az esélye, hogy a Ferencvárost tavasszal két 1-0-val búcsúztató Olympiakosz legyen a Fiorentina ellenfele a fináléban, a görögök az elődöntő első meccsén 4-2-re nyertek az Aston Villa otthonában.