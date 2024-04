Pozitív doppingteszt nélkül is bajba lehet kerülni, ezt már tudja Kun Anna vívónő is. A Magyar Nemzet csütörtökön írt egy meg nem nevezett sportolóró, akivel kapcsolatban 12 hónapon belül három esetben is előfordult, hogy az ellenőrök nem érték el a holléti nyilvántartása szerint általa megadott helyen és „ráérési időben”. Ez sajnos már doppingvétségnek számít. Az érintett sportoló pénteken nyilvánosan is megszólalt, Kun Annáról van szó, aki éremesélyes lehetne a párizsi játékokon.

Kun Anna, Fotó: MTI

Kun Anna most ügyvédei segítségével harcol azért, hogy ne tiltsák el.

Kijelentem, hogy elkötelezett híve vagyok a tiszta sportnak és sosem használtam semmilyen tiltott anyagot. Kemény munkával és kitartással vívtam ki magamnak az olimpiai indulást érő kvótát, valamint a helyemet a nemzetközi elitben. Erre bizonyítékként szolgálnak a rendszeres laborvizsgálatok eredményei, illetve az összes mintavételem, amiket versenyeken, otthon, edzésen és edzőtáborokban adtam egész pályafutásom alatt. Az elmúlt 12 hónapban 8 alkalommal teszteltek, kivétel nélkül mindegyik eredményem negatív lett.

"A holléti információval kapcsolatban minden sportolónak, így nekem is figyelmesen kell eljárni. A vélelmezett holléti mulasztások ellenére nem hibáztam abban, amiért a nemzetközi doppingellenes program létrejött és működik."

- írta közleményében a sportolónő.