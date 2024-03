Milliárdokkal szemben 300 millióból: csodát tenne Aczél Zoltán

Mindig elismerték Aczél Zoltán edzői képességeit, hiszen az Újpest hajdani válogatott védője, jelenleg a másodosztályban remekelő Kozármisleny mestere Erwin Koeman szövetségi kapitány segítőjeként is dolgozott a magyar nemzeti csapatnál. Jelenleg az NB II-ben 5. helyezett mislenyiekkel tetszetős és eredményes támadó futballt mutat be. A Metropol megkérdezte az 57 éves szakembert: akár az NB I-be jutás is célként lebeg a szemük előtt?

Aczél Zoltán a riválisokhoz képest aprópénzből csinált versenyképes csapatot Fotó: Nemzeti Sport

– Klubvezetésünk a biztos bennmaradást jelölte meg feladatomul, ezzel aligha lesz gond – válaszolt az egykori kétszeres válogatott Aczél. – Ha a 26. forduló utáni ötödik pozíciót tartjuk a végelszámolásig, azzal elégedettek lehetünk. A szerződésem nyárig érvényes, de van egy plusz évre szóló opcióm. Erről egyelőre sem a klubvezetés, de magam sem beszéltünk.

Aczél Zoltán úgy ítéli meg, a jelenlegi éllovas Nyíregyháza (55 pont) olyan előnnyel vezet a Győr és a Vasas (48-48) előtt, hogy biztosra vehető az élvonalba jutása.

– Annál kiélezettebb harc várható a második helyért a Győr és a Vasas között. A győrieket legyőztük 2-0-ra, a Fáy utcában tévémeccset játszunk a Gera Zoltán vezérelte angyalföldiek ellen, később pedig a Nyíregyháza érkezik hozzánk Kozármislenybe.

Nem kis bravúr lenne, ha az élvonallal kacérkodó mindhárom együttest legyőznénk.

– folytatta a több élvonalbeli klubnál megfordult tréner.

Hozzátette, már csak azért is nehezen vehető fel a verseny ezzel a trióval, mert Kozármislenyben évi 505 milliót fordítanak futballra, ebből az első csapatra körülbelül 300 millió jut, a többiből pedig az utánpótlás részesedik.

Összehasonlítás gyanánt: az e téren előttünk járók 1-2 milliárdos tétellel számolnak, ennek ellenére a jobbára egykori NB II-es és NB III-as pécsi labdarúgókból verbuválódó együttesemmel nem adjuk fel; hátha sikerül a csoda, és az NB I-be verekedjük magunkat.

Aczélt egyébként három évvel ezelőtt (akkor is a Kozármislenynél dolgozott) egy élvonalbeli klub újra kereste, ám mivel jól érezte – és most is jól érzi – magát jelenlegi együttesénél, nemet mondott.

Magasra nyúlt a fia Aczél Zoltán Veresegyházán élő, váci technikumi tanulmányokat folytató fia, a 15 éves Zalán a REAC-ban futballozik. Igencsak magasra, 187 centire nyúlt, és ügyes támadó középpályás. Erőnléti edzőként képzeli el a jövőjét.

A Kozármisleny vasárnap 17 órától Pécsett játszik baranyai rangadót az NB II 26. fordulójában.

