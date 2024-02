Érthetően boldogan, sikerektől hemzsegő pályafutása egyik legérzelmesebb döntőjét emlegetve nyilatkozott Jürgen Klopp a Match4 csatornán, miután a Liverpool megnyerte a Chelsea elleni angol Ligakupa-finálét. Az erős kezdőcsapatra való játékosát – köztük a combsérüléséből lábadozó Szoboszlai Dominikot is – nélkülöző edző többek között elárulta: egyenesen rajong magyar futballistájáért, és kikérdezi a budapesti látnivalókról, mert rövidesen Magyarországra utazik.

Szoboszlai sajnálja, hogy csak egy évig dolgozhat Klopp-pal, de addig még sikert sikerre halmozhatnak együtt Fotó: Getty Images

Az biztos, hogy én is Szoboszlai-rajongó vagyok. Tudom, hogy (Magyarország) egy nagyszerű ország, és nem voltam még ott eleget. Egyértelműen a következő úti céljaim között van Budapest. Dominik majd elmondja, hogy hova érdemes ellátogatnom

– mondta Klopp, amikor Szoboszlai kapcsán szóba jöttek a magyarországi Liverpool-hívek.



Szoboszlai a nagy meccs előtt adott exkluzív interjút a magyar tévéstábnak, amelyben többek között Kloppról, és kedvenc edzője nemrég váratlanul bejelentett nyári távozásáról is beszélt.

– Ha úgy hívott volna a Liverpool, hogy nem ő az edző, akkor is jövök. De az ő véleménye sokat számított. Az egyik legjobb edző a világon, aki mindent elért. Gondoltam, hogy jó lesz együtt dolgozni, kár, hogy most ez véget ér. A szezon végén vége ennek az útnak, a Klopp-pal való közös munkának, jó lenne ezt egy címmel megköszönni – utalt Szoboszlai arra, hogy bár a Ligakupa mellett harcban vannak az FA-kupa és az Európa-liga megnyeréséért is, de társaival együtt a Premier League bajnoki címét tartják a legfontosabbnak.

Azért ahogy a fenti képeken is látszik, az elsőként Klopp nyakába ugró Szoboszlai nagyon örült a tartalékosan kivívott Ligakupa-sikernek is.