„A távozás mellett döntöttem" - Knézy Jenő nem akart édesapja sorsára jutni

Sokan meglepődtek, amikor ifjabb Knézy Jenő távozott a Győr+Média vezérigazgatói tisztéből, és azóta újfent az MTVA-nál fáradozik. Ennek okairól nyilatkozott a Metropolnak.

Knézy Jenő szervezete jelezte, lassítania kell Fotó: Szabó Miklós

- A szervezetem jelezte, hogy túl sok volt a feladat az elmúlt csaknem négy esztendőben – újságolta Knézy. - Győrben mindig csütörtökön fejeztem be a tennivalóimat, majd péntek-szombat-vasárnap a tévéközvetítések állítottak új feladat elé. Így aztán magamra, a családomra, a barátokra nem maradt időm. Mivel a vérnyomásommal is akadtak gondok, a távozás mellett döntöttem. Figyelmeztető jelnek tekintettem azt is, hogy a környezetemben tragikusan fiatalon mentek el ismerősök, barátok, mint például a hozzám hasonlóan 1972-es születésű, 149-szeres válogatott kosárlabdázó Sitku Ernő, aki 2020. májusában hunyt el.

Azt végképp nem kívánta, hogy a stressz eluralkodjon rajta, az éjszakai 4-5 órás pihenés riasztó jövőképet jelentett számára, továbbá nem szívesen osztozna édesapja, a tévés legenda sorsában, hiszen emlékezetes: idősb Knézy Jenő mindössze 59 évet élt.

Most vagyok ötvenkettő, és ha a Jóisten segít, még sokáig szeretnék élni, dolgozni. Mióta visszatértem az M4Sporthoz, már három egészségügyi felmérésen vagyok túl. Barátom, Merkely Béla professzor úr évek óta ajánlja a teljes kivizsgálást, és most éppen a keringési rendszerem „átvilágítása” van soron.

Most végre elmehet szabadságra, hiszen ebben évek óta nem volt része. Az ismert tévériporternek jólesett, hogy volt munkatársai meghívták egy kellemes győri búcsúétkezésre, ahol illendően elköszöntek egymástól.

- Immár vége a hétfőtől vasárnapig tartó betáblázott életvitelemnek – emelte ki. - A jövőben az M4Sportnál kosárlabdával, labdarúgással, országúti és pályakerékpározással foglalkozom.

Arról még nincs döntés, hogy a helyszínről tudósít-e a párizsi olimpiáról, de ennek kapcsán megjegyezte:

- Kintről vagy itthonról részt venni a munkában ugyanazt jelenti számomra. A feladat, a munka a lényeg, és nem a „honnan” - fogalmazott.

Egykori válogatott kosárlabdázónkat a mikrofon mögötti rutinhiánnyal aligha vádolhatják a nézők, elvégre 1996. óta valamennyi ötkarikás játékokon dolgozott, és ezentúl is szívesen ül be a futball NB I-ről tudósító tévéstábok kocsijába Kisvárdától Zalaegerszegig, ugyanis a magyar futballt nagyon szereti közvetíteni.