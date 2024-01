Csatárharc a Fradiban! Összehasonlítottuk, melyik gólkirály a jobb

Habib Maiga szerződtetése után váratlan helyről, váratlan posztra érkezett a Ferencváros második téli igazolása. A labdarúgó NB I címvédője a rivális Fehérvár centercsatárát, Kenan Kodrót hozta el, akinek nyáron lejárt volna a szerződése a csapatánál, így a Fehérvár most tudott érte utoljára pénzt kapni.

Kenan Kodro (labdával) Varga Barnabással kell megküzdjön a kezdőcsapatba kerülésért (Fotó: Molnár Ádám / fradi.hu)

Kodro jelenleg a 11 góljával vezeti a magyar élvonal góllövőlistáját, és nagy szerepei voltak abban, hogy a Fehérvár a kezdeti nehézségek után óriási formába lendüljön és felkapaszkodjon a tabella harmadik helyére. Ám hiába a pillanatnyi magyar aranycipő, a 34-szeres bajnoknál jelenleg a 2023-as szezonban a világ kilencedik legtöbb gólt szerzett futballistája, Varga Barnabás az első számú opció előre, míg a cseréje a tavaly nyáron érkező, 2 millió euróra (758 millió forint) taksált Alekszander Pesics. Három ilyen képességű játékos egy rakáson könnyen kiolthatja egymást, főként Varga és Kodro rivalizációja tűnik kifejezetten pikánsnak. Megnéztük, a számok alapján ki nyerheti a versenyfutást a kezdőcsapatért.

Az idei szezont figyelembe véve az új igazolás eddig 11 gólt termelt az NB I-ben, átlagosan 133 percre volt szüksége ahhoz, hogy betaláljon. Kodro nagy előnye, hogy mindkét lábával veszélyes, illetve a 188 centiméteres magasságát is jól tudja használni. Hat gólt ért el jobbal, fejesből háromszor, ballal kétszer talált be. Mindössze kétszer talált be büntetőből, góljai jelentős részét akcióból szerzi.

Varga bár az NB I-ben hárommal el van maradva a bosnyáktól, a nyolc góljához mindössze 566 percre volt szüksége, ami az átlagot nézve jelentősen jobb a riválisánál, arányosan minden 70. percben megzörgette az ellenfelek hálóit. A 29 éves játékos szintén kétszer volt büntetőből eredményes, két fejes és két ballábas találat mellett négyszer jobbal mattolta az ellenfelet. Vargának viszont a nagy ütőkártyája, hogy a nemzetközi kupákban (Konferencialiga-selejtező, Konferencialiga-csoportkör) további kilenc gólt számol (három büntető), itt viszont csak jobbal talált be. Az NB I-ben meccsenként majdnem ugyanannyiszor próbálkoznak, Varga átlagosan 3,3-szor, Kodro 2,9-szer tüzel a kapura, derül ki a sofascore adataiból.

A gólok szempontjából a hatékonysági versenyt Varga nyerte, aki a gólpasszok tekintetében messze felülmúlja Kodrót. Utóbbi eddig egyetlen asszisztot tudott felmutatni az idei 18 tétmérkőzésén, előbbi ezzel szemben már hétszer szolgálta ki a társakat a 21 összecsapás alatt.

Ez viszont egy némiképp csalóka adat, azt ugyanis nem lehet mondani, hogy Kodro kevésbé osztana olyan jól, mint Varga, sőt ismét csak az NB I-et górcső alá véve a passzolás terén jobb, mint a magyar válogatott csatár. A bosnyák átlagosan 35-ször találkozik a labdával és 80 százalékos hatékonysággal passzol a társaknak (Varga ezzel szemben 64 százalékos). Kiemelendő, hogy Kodro az ellenfél térfelén adott labdákban jóval biztosabb pont (77 százalék), mint Varga (58 százalék). Kodro emellett jobban szeret visszalépni a támadások építésénél, ez jelentősen látszik a mezőnymunkájukat ábrázoló hőtérképen.

Varga Barnabás (balra) és Kenan Kodro (jobbra) mezőnymunkája az idei NB I-es szezonban – Fotó: Sofascore

Két csatáros megoldás?

Ha Dejan Sztankovics vezetőedző egyszerűen képtelen lenne döntést hozni, akkor végső esetben megpróbálkozhat azzal, hogy egymás mellett játszatja a két futballistát. A Fradi jelenleg a 4-2-3-1-es formációt preferálja, Sztankovics a Crvena Zvezdánál is ezt a felállást alkalmazta, a Sampdoriánál viszont bevállalta a két centeres taktikát, és ott a 3-5-2-es rendszert erőltette. Ez pedig nem lenne egy teljesen földtől elrugaszkodott ötlet, a játékosállomány kvalitásokban alkalmas lehet erre a felállásra. Dibusz előtt Samy Mmaee, Ibrahim Cissé és Botka Endre játszana, a két szárnyvédő Cristian Ramírez és Cebrail Makreckis lenne, Mohammed Abu Fani és Maiga szűrne, még Kodro és Varga mögött Marquinhos vagy Kristoffer Zachariassen kezdhetne.

Vargának és Kodrónak nem lenne ismeretlen egy ilyen forgatókönyv, előbbi tavaly a Pakssal legtöbbször a 3-5-2-es rendszerben játszott hol Hahn Jánossal, hol Böde Dániellel az oldalán, utóbbi pedig még a 2021/22-es idényben a 4-4-2-es hadrendben rohamozott egy éktárssal (Nemanja Nikolics, vagy Bubu Zivzivadze).