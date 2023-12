Marco Rossi jó híreket kapott, de elveszíthetjük a szövetségi kapitányt

A Marco Rossi által irányított magyar labdarúgó-válogatott novemberben újabb hatalmas sikert ért el, zsinórban harmadik alkalommal kijutott az Európa-bajnokságra, ezúttal ráadásul pótselejtező nélkül. Emellett ebben a naptári esztendőben veretlen maradt az együttes, így nemcsak a játékosok, hanem a szövetségi kapitány is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Többek között kedvenc csapatának, a Napolinak is felkeltette az érdeklődését. Rossinak 2025 végéig szerződése van az MLSZ-szel, célja, hogy a világbajnokságra is kijuttassa Magyarországot.

Marco Rossit kedvenc csapata, a Napoli csábítaná vissza Olaszországba – Fotó: Nemzeti Sport

A magyar válogatott játékosairól sorra jönnek a jó hírek, Gulácsi Péter ugyan még lábujjsérüléséből lábadozik, az RB Leipzig azonban nem mondott le róla, és szeretné, ha újra játékba lendülne. Marco Rose vezetőedzőnek az a terve, hogy az utolsó, Young Boys elleni Bajnokok Ligája-találkozón a kezdőcsapatba jelöli a magyar kapust. „Van egy nagy kívánságunk, hogy Pete újra megtalálja a ritmust. Kár, hogy gondja támadt a lábkörmével, amiért az elmúlt másfél héten keveset edzett, de szeretnénk a berniek ellen a kezdőcsapatba tenni, és játékidőt adni neki, mert ő fontos számunkra” – nyilatkozta Marco Rose a 33 éves futballistáról.

Sallai Roland még válogatott társánál is előrébb tart, ő ugyanis felépült az öt hétig elhúzódó izomsérüléséből és bekerült az Olympiakosz elleni Európa-liga találkozó meccskeretébe. Jelenlétére szüksége volt a Freiburgnak, ugyanis nélküle hat meccsből csak egyet nyert meg a csapata, kiesett a Német Kupából, és a Bundesliga tabelláján visszacsúszott a 9. helyre. Sallai végül csereként beállva bő 10 percet játszott a görög ellenfél ellen, a Freiburg pedig rögtön egy kiütéses, 5-0-s győzelmet aratott, amivel már biztosan továbbjutó a csoportjából.