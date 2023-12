Fellélegezhet a magyar válogatott sztárja

Kerkez Milos számára nagyszerűen indult az angliai kaland, a nyáron a Bournemouthhoz igazoló futballista az első kilenc élvonalbeli bajnokiján kezdett, augusztusban a hónap játékosának választották a csapaton belül. Utána viszont a kispadra szorult, miután ez idő alatt egyszer sem tudott nyerni a piros-fekete mezes együttes.

Az esélyt a cserehátvéd, Lloyd Kelly kapta meg, aki élt is vele, a három meccsen, amin balhátvédként kezdett, egyaránt megszerezte a győzelmet a Bournemouth. A 25 éves futballista viszont összeszedett egy apróbb sérülést, így került vissza Kerkez a kezdőbe, akinek jót tett a rivalizáció, ugyanis múlt vasárnap megszerezte első gólpasszát az Aston Villa ellen. Könnyen lehet azonban, hogy télen elveszíti konkurenciáját.

Kelly ugyanis felkeltette a hétszeres Bajnokok Ligája győztes AC Milan érdeklődését. Az olasz együttest komoly sérüléshullám gyötri, a védelem közepén mindössze egyetlen bevethető játékosa (Fikayo Tomori) van jelenleg, Malick Thiaw, Pierre Kalulu és Marco Pellegrino is hosszú időre kidőlt a szezon közben. A Milannak így mindenképp szüksége van télen egy könnyen mozdítható hátvédre, Kellynek pedig jövő nyáron jár le a szerződése az angoloknál és már korábban jelezte, hogy nem szeretne hosszabbítani, írja az acmilan.hu. A tízszeres U21-es angol válogatott alapvetően középhátvéd, de tud balhátvédet is játszani. Az olasz bajnokságban jelenleg harmadik helyen álló csapat emellett az Arsenalban epizódszereplő Jakub Kiwiort is figyeli.

Érdekesség, hogy Kerkez már megjárta az AC Milant, a 20 éves futballista 2021 telén érkezett a Győrtől az olaszokhoz, ahol az utánpótlás csapatban egy évet töltött, majd továbbállt a holland AZ Alkmaarhoz.