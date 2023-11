„Hogy mit hoz a jövő?” – Dárdai Pál fia sejtelmesen beszélt a magyar válogatottságról

A védelemben Szalai Attila, a középpályán Callum Styles konkurenciája lehet Dárdai Márton, ha a Hertha 21 éves tehetsége hosszas tépelődés után a magyar válogatottságot választja.

Dárdai Márton már a hetedik meccsét játszotta a német U21-es válogatottban – Fotó: dfb.de

A ballábas futballista a német utánpótláscsapat észtek elleni 4-1-re megnyert Európa-bajnoki selejtezője után nyilatkozott a minket is érdeklő témáról.

Nem gondolkoztam még sokat ezen. Egyelőre az itteni meccsekre összpontosítok, és hogy mit hoz a jövő, majd meglátjuk. Eddig minden korosztályban a német válogatottban játszottam. Végül ez az én döntésem lesz. De van még időm erre

– válaszolta Dárdai Pál középső fia a Kicker kérdésére,

Már csak azért is időszerű a téma, mert Marci a tavaszi felkészülési meccseken akár be is verekedhetné magát a magyar A válogatott keretébe a jövő nyári Európa-bajnokságra, amit éppen Németországban rendeznek majd meg.

A védőmunkáján túl támadásban is hasznos (remekül indító és lövő) Dárdai Márton szavai egybecsengenek apjáéval. Korábbi szövetségi kapitányunk a fiai válogatottságának kérdésében mindig leszögezi: Berlinben születtek és nőttek föl, de Magyarországhoz is kötődnek, és teljes mértékben rájuk bízza a döntést.

Mint ismert, a szélsőként játszó 24 éves báty, Dárdai Palkó – aki idén igazolt vissza az NB I-es Vidiből a Herthába – szintén német ifiválogatottságai után fogadta el Marco Rossi szövetségi kapitányunk meghívóját (tavaly egyszer csereként pályára lépett a magyar nemzeti tizenegyben a görögök elleni 2-1-es felkészülési mérkőzésen).

Öccsük, a magyar Hertha-edző legkisebb fia, a Milan és a Juventus által is figyelt 17 éves Dárdai Bence is a német ifjúsági válogatottaknál mászik felfelé a szamárlétrán, nyáron éppen Budapesten nyert U17-es Európa-bajnoki címet.

Dárdai Mártont a 2021-es berobbanása után sokan már a német Nationalelf egyik reménységének látták. A Berlinben edzősködő korábbi világ- és Európa-bajnok Thomas Hässler például azt nyilatkozta róla, hogy a katari világbajnokság után, idén tavasszal kipróbálhatják a házigazdaként biztos Eb-résztvevő német válogatottban. Ez elmaradt, mert a focista fejlődése átmenetileg megtört – kisebb sérülések mellett a zuhanórepülésben lévő Hertha sűrű edzőváltásainak és hatalmi harcainak is „köszönhetően” sokáig mellőzték a klubjában.