A sport ünnepe lesz jövő héten a Puskás Arénában

Október 19-én, azaz jövő csütörtökön a Puskás Aréna ad otthont a 2023-as Sport Forum Hungary konferenciának. A rendezvény a sport számos területét érinti, hazai és külföldi szakértők előadásai zajlanak három teremben. A magyar labdarúgó-válogatott közelmúltbeli csillagai, Szalai Ádám, Király Gábor, Hajnal Tamás és Dzsudzsák Balázs könnyedebb beszélgetésen mesélnek, a konferencia zárásaként pedig szakmai díjak is gazdára találnak. A Sport Forum Hungary főszervezője, Papp Gábor kiemelte, hogy a rendezvény néhány éven belül a kelet-közép-európai régió meghatározó sportkonferenciájává válna.

Elsősorban a régió sportszakembereit várjuk az eseményre. Fontos célunk volt az idei évre, hogy nemzetközivé váljon a konferencia, tavaly a 650 résztvevő döntő többsége magyar volt, az előadók között volt néhány külföldi szakember. Idén a hazai előadók mellett érkeznek szakemberek Lengyelországból, Szlovákiából, Dániában, Svájcból, Svédországból, Törökországból, Ausztriából és Németországból is, és a résztvevők között is nagyobb arányban lesznek külföldiek. Előreláthatólag a közönség harminc-negyven százalékát teszik ki, bár pontos számot majd csak a konferencia után lehet mondani, hiszen továbbra is kaphatók még a jegyek a honlapunkon. A következő években szeretnénk folytatni a tendenciát, célunk, hogy a Sport Forum Hungary a kelet-közép-európai régió meghatározó sportkonferenciája legyen

- mondta Papp Gábor a Magyar Nemzetnek.

