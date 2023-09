Világklasszisok előtt vezet a Fradi új sztárja: Haaland, Mbappé, Ronaldo a vert mezőnyben

Tavasszal Pakson, nyári átigazolása után – immár az NB I gólkirályaként – a Ferencváros csapatában szerzi sorra a gólokat Varga Barnabás. Ráadásul a viszonylag későn befutott, 28 éves futballista március óta már a magyar válogatottban is egyre fontosabb szerepet tölt be. Marco Rossi szövetségi kapitány gárdájában ötször pályára lépve két gólig jutott, a klubjaiban pedig még jobb az idei mérlege. Teljesítményével a 2023-as naptári évet tekintve világsztárokat is megelőz.

Varga Barnabás tovább szárnyal: ott folytatta a gólszerzést a Fradiban, ahol Pakson abbahagyta Fotó: Koncz Márton / Nemzeti Sport

Az átigazolási hírek mellett statisztikai adatokban is gazdag Transfermarkt segítségével kiderül Vargáról: a világ összes, élvonalbeli bajnokságát tekintve egyetlen játékos kivételével mindenkit megelőz – szúrta ki a Csakfoci. A Paks (16), majd a Fradi (7) színeiben eddig összesen 23-szor talált idén a bajnoki ellenfelek hálójába. Ennél többször (25-ször) csak a szingapúri Lion City Sailors belga légiósa, Maxime Lestienne volt eredményes a maga ligájában.

Mögöttük következnek olyan világsztárok, mint például a listán 3. argentin Mauro Icardi (22, Galatasaray), a 7. francia Kylian Mbappé (21, PSG), a 8. norvég Erling Haaland (21, Manchester City), a 11. portugál Cristiano Ronaldo (20, Al-Nasszr), a 12. nigériai Victor Osimhen (20, Napoli) vagy éppen a 13. angol Harry Kane (20, Tottenham/Bayern München).

Egy másik összevetésben is dobogós Varga Barnabás. Ha világszerte minden első-, másod- és harmadosztályú bajnokságban, és valamennyi tétmeccsen szerzett gólt nézünk, akkor is csak ketten járnak előtte a világon. A magyar gólzsák 32-szer talált be a kapuba idén, mint ahogy az ír másodosztályú Waterford csatára, Ronan Coughlan is (ő kevesebb játékperce miatt előzi meg Vargát). Csak Priit Peedo (38 gól) előzi meg őket, az észt harmadosztályú Tartu Kalevből. Ezen a listán Haaland (31) a 4., Icardi (26) a 11., Mbappé (26) a 12. helyen áll.