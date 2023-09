Fesztiváli hangulat, Nagyecseden mutatkozik be a Fradi új edzője

Minden sorozatban sikeres szeretne lenni Dejan Stankovic, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője, aki szombaton a Nagyecsed otthonában sorra kerülő MOL Magyar Kupa-mérkőzésen debütál a zöld-fehérek kispadján.

Fotó: Földi Imre

„Nincs olyan, hogy egyik sorozat fontosabb, mint a másik, a célunk, hogy mindenhol sikeresek legyünk, ahol elindulunk. Ennek megfelelően maximálisan komolyan fogjuk venni az első mérkőzésünket a kupában. Mindent bele kell adnunk, hogy megnyerjük a bajnokságot, a Magyar Kupát, és emellett sikeresen szerepelhessünk az európai kupában is” - idézte a klub honlapja a szerb trénert, akit szeptember 4-én neveztek ki a magyar bajnokcsapat élére.

A 45 éves szakember megjegyezte, nagyon jól érzi magát Budapesten, és élvezi a munkát a csapattal, szombaton pedig különösen nagy napja lehet. Nagyecseden ugyanis igazi futballfesztivál várja majd a Fradit, a 6700 fős kisváros csapata gőzerővel készül az összecsapásra.

„Szerencsére a pályánkat sikerült egy pályázat útján felújítani, vadonatúj gyepszőnyeget kapott, öntözőberendezéssel, úgyhogy akár még úgy is tekinthetünk erre a mérkőzésre, mint egy pályaavatóra. Hatalmas az érdeklődés, már elővételben közel kétezer jegy kelt el, és már az is biztos, hogy kétszáz ferencvárosi szurkoló is érkezik. Ráadásul elég jól összejött a program, hiszen ezen a hétvégén lesznek a Szatmári Napok, amelynek egyik kiemelt programja lett így a labdarúgó mérkőzés” - mondta a Szon.hu-nak Fodor András a Nagyecsed Rákóczi Sportegyesület elnöke.

A Ferencváros szombaton 12.45-kor lép pályára a Nagyecsed elleni MK-mérkőzésen, jövő héten csütörtökön 18.45-től pedig itthon a szerb Cukaricki ellen megkezdi szereplését a Konferencia-liga csoportkörében. Mindkét találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.