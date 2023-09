„Aranyérmet nyerhet az olimpián” – nagy eredményt tippel a magyar szövetségi kapitány

Augusztusban nem akármilyen élményben volt része friss elnökként Berecz Zsombornak is, hiszen a régi Laser-hajóosztályban, a mostani ILCA-ban Érdi Mária vb-címet szerzett Hágában. A 25 éves, Mári becenévre hallgató hölgy a magyar vitorlássport első női világbajnoka, és ha minden a helyén lesz jövőre az olimpián, akár ötkarikás dobogós helyezést is szerezhet.

Érdi Mária Fotó: Tumbász Hédi

– Érdi végleg beérett – nyilatkozta a Metropolnak Berecz elnök, aki a dél-afrikai szakember, Ian Ainslie társaságában kapitánykodik. – Szakmai felkészültsége mellett a mentális ereje is egyre többet ígér. Hágában mindvégig vezette az ILCA-mezőnyt, olimpiai kvalifikációja már az utolsó napi, úgymond éremcsata előtt zsebben volt, de akkor a harmadik helyen állva elhatározta, ő bizony aranyérmet hoz haza a holland vízről. Megtette.

Diadala után edzőtáborok sokasága vár Érdi Máriára az olimpiáig, melynek színhelye Marseille. Most éppen egy hónapig Ausztráliában készül. Berecz is járt versenyző korában Marseille-ben, ezért jól ismeri az uralkodó szél- és időjárási viszonyokat, amint Mári is tisztában van azzal, mi fogadja majd a francia városban.

– Ha a csillagok állása is lehetővé teszi, akár az élen is végezhet az olimpián – tippelt Berecz, aki arra is reagált, hogy a hírek szerint Érdi Mária eléggé izgulos típus. – Nincs abban semmi új, ha egy vitorlás versenyző idegei esetleg „rakoncátlankodnak”, ez sokakkal megesik, de Márit a pozitív feszültség segíti a hajóban. Nekem hosszú volt az utam világ- és két Európa-bajnoki címemig, majd a 2021-es tokiói olimpiai ezüstérmemig. Ainslie-vel együtt rengeteget beszélgetünk Márival arról, hogy elhiggye: mivel 2023-ban ő volt a világ legjobbja, ez adjon kellő erőt, önbizalmat a további pályafutásához, ahhoz, hogy az olimpián is kihozza magából valós tudását.