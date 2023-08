Teljesült a Fradi álma, egyre közelebb a csoportkör

Az első meccsen 4-0-ra nyert, de így is a győzelemért utazott Írországba a Ferencváros focicsapata a Konferencialigában. A zöld-fehérek teljesítették is a céljukat, Dublinban is legyőzték a Shamrockot, mégpedig 2-0-ra. A magyar csapat gólját a norvég Zachariassen szerezte az első félidőben. A hosszabbítás perceiben Samy Mmaee is betalált, így 6-0-s összesítéssel jutott tovább a magyar bajnok a harmadik számú európai focisorozatban.

Fotó: Szabolcs László / Ripost

A Fradira még két csata várhat a főtábláig, az elsőt a máltai Hamrun Spartans ellen kell megvívnia.

A többi magyar csapat kevesebb sikerrel járt. A Kecskemét a hazai győzelem után Lettországban estt ki a Riga ellen, a ZTE-t pedig kettős győzelemmel ütötte ki a horvát Osijek.