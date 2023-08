Fontos tömegközlekedési információk, ezekre figyelj a budapesti atlétikai vb idején

–Magyarország történelmének legnagyobb sporteseménye előtt állunk, múlt héten elhagytuk a 300 ezres mérföldkövet, már több mint háromszázezer jegy talált gazdára – fogalmazott a vb csütörtöki sajtótájékoztatóján Németh Balázs, amiről aztán a Magyar Nemzet számolt be. – S a vb-re olyan létesítményben kerül sor, amelyben eddig még csak egy tesztversenyt rendeztünk, július elején a magyar bajnokságot, néhány ezer nézővel. Ehhez képest augusztus 19-27. között több mint háromszázezer, reményeink szerint közel négyszázezer szurkolót szeretnénk kicsábítani, és tökéletes szolgáltatásokkal elkényeztetni őket. A Nemzeti Atlétikai Központ teljesen új létesítmény, és egy ilyenben a világ harmadik legnagyobb sporteseményét megszervezni nem egyszerű feladat, és lehet, hogy az első napokban fennakadásokkal jár. A szurkolóknak is meg kell szokniuk, hogyan tudják a legkönnyebben megközelíti a vb színhelyét, milyen közlekedési eszközöket választhatnak.

Térképen mutatjuk a legjobb tömegközlekedési alternatívákat a budapesti atlétikai világbajnoksághoz Fotó: MTI

A vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója rámutatott arra, hogy a Nemzeti Atlétikai Központ tömegközlekedési szempontból tökéletes helyen található, könnyedén elérhető.

– Ez nagyon fontos, és szeretném kiemelni, hogy autóval nem érdemes elindulni, mert parkolóhelyek nem állnak rendelkezésre, gyakorlatilag lehetetlen lesz találni. Viszont jó alternatíváink vannak arra, hogyan lehet megközelíteni a Nemzeti Atlétikai Központot. A Boráros teret már a belvárosnak tekinthetjük, és innen a csepeli hévvel, a 2-es villamossal, de akár gyalogosan is el lehet jutni a vb színhelyére. Az 1-es villamossal érkezők néhány peres sétával ugyancsak elérhetik a főbejáratot. A H7-es hév mellett a H6-os is a szurkolók rendelkezésére áll, miként több buszjárat is, amely érinti a Közvágóhidat.

Németh Balázs kitért azokra is, akik vidékről érkeznek, s az is növelheti az érdeklődést a vb iránt, hogy a MÁV–Volán csoport 2023 forintos menettérti jegyet biztosít az eseményre. "Akiknek a Keleti pályaudvarra érkezik a vonatuk, a 24-es villamossal juthatnak el a Közvágóhídhoz, a Kelenföldre érkezők az 1-es villamossal, a Nyugati pályaudvarra érkezők pedig a 4-es, 6-os villamossal a Boráros térig utazhatnak."

Vb-hajó szintén fog majd működni, augusztus 19-től 27-ig jár, a budai oldalról, a Batthyány térről indul, és a Müpa Művészetek Palotája kikötőbe érkezik. Nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án délután biztonsági okokból nem közlekedik majd a hajó, és 20-án délelőtt a légiparádé idején szintén nem jár 8.50 és 10.20 között.

Németh Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Atlétikai Központ közlében több fontos, biztonságos kerékpárút is található, és a bringásokra gondolva két nagy kerékpártárolót is kialakítanak. Továbbá a szervezőbizottság megállapodást kötött a közösségi rollerszolgáltatókkal, a rollerokat a Művészetek Palotája mellett lehet letenni, miként a Bubi kerékpárokat is.

A Nemzeti Atlétikai Központba érdemes megérkezni két órával az első versenyszám előtt, mert a stadionpark már a versenyprogram előtt megtelik élettel.

Elindult az Origo aloldala Az Origón mostantól külön aloldalon egészen a világbajnokság végéig mindennap olvashatnak az eseménnyel kapcsolatos legfontosabb hírekről.

Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.