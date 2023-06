Óriási fordulat, a BL-ből a pult mögé került a magyar válogatott focista

A 2000-es évek elején a Debrecen jelentette a magyar foci csúcsát, a Loki hét bajnoki címet szerzett, sőt a BL és az Európa-liga főtábláján is szerepelt. Ennek a csapatnak volt alapembere az a Kiss Zoltán, aki a történelmi első BL-meccsen, Liverpoolban csapatkapitányként vezette ki a Lokit. Sőt, a válogatottban is játszott öt alkalommal. Meglehetősen korán, 31 évesen visszavonult és azóta teljesen eltávolodott a fociközegtől. Ma már a hajdúszoboszlói strand büféjét üzemelteti, sőt ha kell, a pult mögé is beáll.

Kiss Zoltán – Fotó: Magyar Nemzet

Kiss a Magyar Nemzetnek beszélt jelenlegi életéről, s arról, mennyire meg tud élni a labdarúgás nélkül is.

– Jó ideje teniszezem, ami kielégíti a mozgásigényemet. Edzőhöz járok, néha még versenyekre is, nagyon élvezem. A visszavonulásom után néhány évig még focizgattam Hajdúszoboszlón, de eltört a csuklóm, és akkor azt mondtam: vége. Soha semmim nem tört el, erre egy megyei hármas meccsen rosszul estem. Épp a legrosszabbkor történt, nyáron, így öt hétig begipszelt kézzel a büfében sem tudtam dolgozni – mondta Kiss, aki szurkolókat is kiszolgál a büfében.

Mindig kérdezgetik, mi van velem, és ha az idő engedi, kicsit elbeszélgetünk. Mondjuk az intenzív strandszezonban általában semmire sincs sok idő egy büfében.

Kiss kalandos életében a foci után dolgozott a mezőgazdaságban és a vadászatban is.

– Romániában kukoricát, napraforgót és búzát termesztettünk, aztán hoztuk haza a termést, amíg rentábilis volt. Jártam a földeket a munkásokkal együtt, vetettem, permeteztem, zsákot pakoltam. Szilvásvárad környékén vadászattal is foglalkoztam. Úgy nézett ki egy évem, hogy nyáron a strandon voltam, aztán szeptemberben felköltöztem a hegyekbe, ahogy kezdődött a szarvasbőgés. Ha vonz valami, akkor beletanulok. Nem volt a családban gazda, vadász és vendéglátós sem, mindet a nulláról kezdtem.

A játékossal készített teljes interjút a Magyar Nemzetben olvashatod el.