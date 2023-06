„Brutális, 300 kilós súly volt" – fotókon a magyar erősemberek elképesztő teljesítménye

Ezúttal párosversenyben mérettettek meg hazánk legjobb erősemberei, közös kamionhúzás, viking nyomás, vegyes pakolás és cipelés, kerékforgatás, valamint autófelhúzás alkotta a „menüt” a Harkányban megrendezett PSL Team Challenge-en. A versenyt pedig nemcsak a szervezői csapat, hanem az időjárás is igazi kihívássá tette az indulók számára: a számok között többször is kényszerszünetet kellett tartani a viharos szél és az eső miatt. Mindez azonban csak fokozta az izgalmakat.

Kovács Ferenc és Juhász Péter Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.

„Utólag nagyon jó érzés, hogy összejött a győzelem, de menet közben ez kicsit sem volt egyszerű – értékelte a sikert Juhász Péter, aki a jelenlegi szezonban egyelőre megállíthatatlan idehaza. – Mutatják a pontok is, hogy mindössze egy pont volt köztünk a Sebestyén–Molnár-párossal, akiket előzetesen talán a legnagyobb esélyesnek gondoltak, és gondoltunk mi is. Ez volt az első közös versenyünk Fecóval, érdekesség, hogy ez volt a hetedik páros ob-m és eddig mindig más versenyzővel indultam párban. Amire pedig a legbüszkébb vagyok, hogy második helynél sosem végeztem hátrébb, ez a mostani a harmadik, amit sikerült meg is nyerni. Az időjárás megtréfált minket, főleg a kamionhúzás után, amikor egy nagyobb szünetet is kellett tartanunk a komoly esőzés miatt. Az azonban nagyon pozitív volt, hogy a nézők nem hagyták ott a versenyt, hanem ahogy folytattuk, már szurkoltak is.”

„Néha nehéz volt visszakerülni a verseny ritmusába – vette át a szót az aranyérmes páros másik tagja, Kovács Ferenc. – Néha nem is maga az eső jelentette a problémát, hanem az, hogy újra felvegyük a tempót. Különleges volt, hogy a 2021-es párom, Sebestyén Jani és a 2022-es, Molnár Zsolt együtt mire volt képes, az, hogy három szám után egy ponttal még vezettek is előttünk. A verseny végére szerencsére ezt meg tudtuk fordítani, de semmiképpen sem könnyítették meg a dolgunkat.”

Sebestyén János és Molnár Zsolt Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.

Juhász Péter elárulta a viking nyomást élvezte a legjobban, ám mint mondja, a kamionhúzás is kellemes meglepetést jelentett számukra.

„Az egy brutális, háromszáz kilós súly volt, nagyon nehéz volt. Mindenképpen meg szerettük volna nyerni, örülök, hogy így is lett. A kamionhúzásnál meglepődtem azon, hogy második helyre be tudtunk jönni – mostanság nekem nem igazán ment, Fecónak sem a kedvence. A csapatmunka mégis annyira jól ment, hogy nagyon sok pontot tudtunk így hozni” – folytatta értékelését a mádi erősember.

Hozzátette, ha valami mehetett volna jobban, az a kerékforgatás. A rendelkezésre álló 90 másodperc alatt a lehető legtöbbször kellett átforgatnia a résztvevőknek a 380 kilogrammos traktorkereket. Juhászék az időt kimaxolva 18 ismétlésig jutottak ebben a számban, így végül sok pontot ezzel sem vesztettek, a részfeladatot másodikként zárták. A bronzérem a rimaszombati Cimet Nagy István és a dunaszerdahelyi Patrik Uvacek duójához került Harkányban. Utóbbi páros sem szakadt le nagyon az éllovasoktól, mindössze három ponttal gyűjtöttek kevesebbet, mint Juhászék.