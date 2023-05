Új magyar szupersztár: Varga kétszer legyőzte az olimpiai bajnokot

Varga Ádám nyerte a férfi kajakosok 1000 méteres versenyét szombaton a poznani kajak-kenu világkupán. A Tokióban ötkarikás ezüstérmes Varga, aki két hete a szegedi vk-n is győzött, és most is a portugál Fernando Pimenta lett a második, harmadikként pedig – akárcsak Szegeden – az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédő Kopasz Bálint ért célba, alig lemaradva Pimentától. Ez azt jelenti, hogy Varga másodszor győzte le Kopaszt.

Fotó: Koncz Márton

Varga lapátol Párizsért

Ezzel eldőlt, hogy ezen a távon az olimpiai kvalifikálós duisburgi vb-n – augusztus 23. és 27. között – Varga ülhet hajóba.

– A németországi vb-n Kopasz Bálint az egyes 500 m-es távon verseng majd – mondta ki a végső döntést Hüttner Csaba, kajak-kenu-válogatottunk szövetségi kapitánya. – Varga Ádám remekül kezdte ezt a versenyévadot, én pedig csak örömömnek tudok hangot adni, hiszen a világ két legjobb kajakosával számolhatok. Mivel Szeged és Poznan egyaránt válogatóverseny volt, az 1000 m-es duisburgi versenyen Ádám kezében a lehetőség arra, hogy párizsi ötkarikás kvótát szerezzen Magyarországnak.

Adódik a kérdés, mi az oka Kopasz két vereségének?

Vírus tett keresztbe

– Amikor válogatottunk hazatért a sevillai meleg vizes edzőtáborából, idehaza ramaty időjárás fogadott minket – válaszolta Hüttner. – Ezt Kopasz szervezete nehezen viselte, előbb megfázással küszködött, majd kiderült, vírus is dolgozik benne, ami miatt kénytelen volt edzéseket kihagyni. Ugyanakkor Varga felkészülése zavarmentesre sikerült, ráadásul Szegeden és Poznanban taktikát változtatott, a táv elején kemény tempót diktált, azzal Kopasz mellett a portugál Fernando Pimentát is otthagyta. A másik magyarázat az, hogy a szembeszél Vargának fekszik, Kopasznak nem.

Élvezetes versengésüknek nincs vége, mert Hüttner a krakkói Európa Játékok, amely egyben Eb is – június 21. és 24. – előtt azon töpreng, hogy a két klasszisa közül melyik hol induljon.

– Krakkóra olyan összetételű csapathajókat akarok összeállítani, melyek célja a végső győzelem. Ezekben az egységekben Kopasznak és Vargának is helye lesz, de az kérdés, hogy kik társaságában.