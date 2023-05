Őrült számok, minden kiderült a budapesti Európa-liga-döntőről

"Csak a szokásos", mégis különleges: újra telt házas, hatalmas érdeklődéssel várt labdarúgó-mérkőzésnek ad otthont szerdán este (21.00, tv: M4 Sport) a budapesti Puskás Aréna. A magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) eszelős számadatokat árult el az Európa-liga Sevilla FC–AS Roma döntőjéről.

Kedden még csak a Sevilla edzett a Puskás Arénában, szerda este megtelnek a lelátók az újabb európai csúcsmeccsre Fotó: Nemzeti Sport

Nem csak a szurkolók, de a sajtó képviselői és a szervezők is nagy számban lesznek jelen a finálén. Az MLSZ honlapján megjelent cikkből kiderül: természetesen elkelt minden jegy egy találkozóra. Ez már szinte természetes, hiszen a stadionban a magyar válogatott hazai mérkőzései mellett telt házas Európa-bajnoki összecsapásokat is rendeztek korábban, mintegy 60 ezer ember részvételével. Ami a jegyek eloszlását illeti, az UEFA tájékoztatása értelmében a legtöbben Olaszországból érkeznek az eseményre, és ami ennél fontosabb: közel 20 ezer magyar jutott végül belépőjegyhez (ezt követik a létszám tekintetében a spanyol szurkolók, illetve a további országok érdeklődői).

A BKK együttműködésével azok a szurkolók, akik felmutatják belépőjüket, térítésmentesen használhatják a nap folyamán a 2-es és 4-es metró, illetve az 1-es villamos járatait. A szervezők továbbra is arra kérnek mindenkit, érkezzenek időben a helyszínre (kapunyitás: 18 óra)! Fontos azt is tudni, hogy az UEFA Mobile Ticket alkalmazásban található jegy mellett személyi igazolványt vagy útlevelet is fel kell mutatniuk a területre érkezőknek, így a belépésre érdemes időt szánni, illetve feltöltött telefonnal érkezni a stadionhoz.

Egyébként minden tudnivalót összegyűjtött az UEFA magyar nyelven is elérhető applikációjában, az UEFA Europa appban.

Az is kijelenthető, a valaha tapasztalt legnagyobb helyszíni média érdeklődés mellett rendezik az Európa-liga 2023-as döntőjét. A többszáz külföldi tévés munkatárs mellett 275 fotóst és újságírót akkreditált az UEFA a rendezvényre, melynek nemzetközi televíziós jelét, az élő adást, az MTVA és partnere az Antenna Hungária állítja elő. A helyszínen 34 kamera képe szolgáltatja a nemzetközi jelet, melynek gyártásában 170 szakember vesz részt.

A döntővel összefüggésben a biztonsági szolgálat 1700 fővel működik közre a helyszíneken, akkreditációt pedig több mint 8000 ember vehet át különböző feladatok ellátására (a szakterületek képviselői mellett felszolgálók, takarítók, technikai személyzet stb. is nagy számban lesz jelen), és a rendezvényt a helyszínen közel ötszáz önkéntes segíti majd: hazai és külföldi, fiatal és idősebb sportrajongók, akik hosszas kiválasztást és felkészítést követően lehettek a rendezvény fontos segítői.