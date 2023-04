Pocsék formában a Fradi, de volt ennél sokkal rosszabb is

12 éve volt rosszabb sorozata a Ferencváros focicsapatának a mostaninál. A gárda február 28-án nyert utoljára meccset, akkor a Debrecen otthonában 2-0-ra. Azóta a bajnokságban öt nyeretlen találkozó (két döntetlen és három vereség), emellett a Leverkusen elleni két 0-2 az Európa-ligában.

Vécsei Bálint sincs jó formában Fotó: Mirkó István



A csapat előnye még mindig hat pont a második Kecskemét előtt, de már Botka Endre is kimondta, ez így nem mehet tovább. Kubatov Gábor elnök is bízik a javulásban.

- Akinek megremeg a lába, akiben nincs meg a bizonyítási vágy, aki egy ilyen helyzetben, mint a mostani, fél a bukástól, az nem alkalmas arra, hogy a Fradi bajnoka legyen. Én nem tudom elképzelni, hogy ne legyünk bajnokok – mondta az Indexnek a klubelnök.

A Fradi egyébként 2011-ben volt ennél is pocsékabb sorozata. Akkor az egész szezont hét nyeretlen meccsel kezdte a gárda, két döntetlen után öt vereség volt a mérleg.

A szombati, Honvéd elleni bajnokin 48 nap után nyerhet a Fradi.