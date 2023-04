Brutális tömegbunyó a kosárpályán, Hanga Ádámot is kiállították

Hanga Ádám csapata, a Real Madrid csütörtök este a Partizan Belgrád csapatát fogadta a férfi kosárlabda Euroligában. 95-80-as Partizan-vezetésnél fulladt káoszba a meccs, ekkor a madridi Sergio Llull és a belgrádi Kevin Punter egy fault után egymásnak esett, majd a többiek is bekapcsolódtak és ritkán látható jelenet játszódott le a parketten.

Egymást ütötték, verték a kosarasok, majd a cserepadon ülők is berohantak a pályára és a biztonságiak is megjelentek, hogy szétválasszák a dulakodó feleket. A Real magyar válogatott játékosa, Hanga Ádám is belekeveredett a verekedésbe.

La tangana que se ha montado entre jugadores del Real Madrid y el Partizan pic.twitter.com/Gzx76Cq3Dc — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) April 27, 2023

A játékvezetők huszonegy játékost állítottak ki, köztük Hanga Ádámot is. A kiállítottak:

Partizan: Yam Madar, Danilo Andjusic, Uros Trifunovic, Ioannis Papapetrou, Alen Smailagic, Aleksa Avramovic, Tristan Vukcevic, Mathias Lessort, James Nunnally, Kevin Punter y Dante Exum.

Real Madrid: Guerschon Yabusele, Mario Hezonja, Dzanan Musa, Gabriel Deck, Nigel Williams-Goss, Anthony Randolph, Rudy Fernández, Alberto Abalde, Sergio Rodríguez, Hanga Ádám.

A mérkőzést a rendhagyó botrány után félbeszakították, és még nem dőlt el, mi lesz a hátralévő játékidő sorsa, de minden bizonnyal a Partizant nyilvánítják majd győztesnek.

Összesítésben a szerbek 2–0-ra vezetnek, a harmadik meccset jövő kedden vívják Belgrádban a három győzelemig tartó párharcban.