„Szívmelengető érzés” – Mohamed Aida a lányáról mesélt

Egy hónapja a torinói tőr Grand Prix 64-es mezőnyében versenyzett, múlt hétvégén pedig Magyar-kupa-válogatón szerzett bronzérmet Mohamed Aida. A 47 éves kiváló magyar vívó továbbra is ott van a legjobbak között, de lapunknak elárulta, már másfajta felkészülést igényelnek a versenyek.

A tokiói olimpián magyar rekordtartó lett Mohamed Aida Fotó: Illyés Tibor

Tudatosabban kell dolgoznom, mint régen

– mesélte Mohamed Aida. „Korábban felálltam a pástra és minden egyszerűnek tűnt. Most sokkal több munkát kell abba is fektetnem, hogy egy versenyen miként melegítsek be. Több idő kell ahhoz, hogy élesebbnek érezzem magam és itt nemcsak a fizikális állapotra gondolok, hanem a mentálisra is. A legfontosabb az, hogy újra megtaláljam önmagam.”

Áprilisban már Világkupa-versenyt rendeznek, ez lesz az első olimpiai kvalifikációs esemény. Aida szeme előtt bár ott lebeg Párizs, ami a nyolcadik olimpiája lenne. Már héttel is magyar rekordtartó, az abszolút csúcsot a kanadai Ian Millar (díjugrató) tartja tíz ötkarikás szerepléssel. Aida azonban erre is profin készül és nem szeretné elragadtatni magát.

Lépésről lépésre haladok, nagy célom, hogy visszakerüljek a csapatba. Ha el tudok indulni az Eb-n, vb-n, az már egy-egy fontos lépés lenne. A végső célom az olimpiai kvalifikáció, de mindent meg kell tegyek annak érdekében, hogy ez összejöjjön.

A sportolónő kiemelte, fontos neki megfelelő regenerálódás, a kemény felkészülés mellett is jut ideje a családjára. Múlt vasárnap például kisebbik lányát, Leilát nézte az Operaházban, aki a János vitézben a gyerekkórus tagjaként szerepelt.

„Szívmelengető érzés, amikor ilyen környezetben láthatod a lányod. Leila élvezi, és megtalált egy olyan közeget, amire már a későbbiekben is támaszkodhat. Korábban nem igazán volt jelen a színház és a zene az életemben, egy teljesen új világ nyílt meg nekem is, és ez nagyon izgalmas. Sokat tanulok a gyerekektől, így én is fejlődöm, színesedem.”