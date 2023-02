Michael Schumacher: örömhírt kürtöltek világgá, vége a régóta tartó bizonytalanságnak

Ráfért már egy jó hír Michael Schumacher családjára azok után, hogy a világsztár immár tizedik éve ápolásra szorul a súlyos síbalesetben elszenvedett agysérülése miatt. A Forma–1 hétszeres világbajnokának egészségi állapota mellett nyilván eltörpült, de szintúgy évekig nyomasztotta Schumiékat a pilóta szülői házának és a második otthonának tekintett gokartpályájának sorsa. Most fellélegezhetnek a rajongókkal együtt: mindkettő megússza a több tucat környékbeli falut megsemmisítő külszíni lignitbánya terjeszkedését, sőt a sportlétesítményt újra fejleszteni kezdték.

Falvak tucatjait is lerombolják a bánya miatt, de Schumiék szülőháza és gokartpályája megússza a pusztítást Fotó: AFP

Az utóbbi években százszámra kiürített házakat letarolják, a lakóktól és a bánya ellen sokáig gerillaharcot folytató természetvédő aktivistáktól is megszabadított falut templomostul, temetőstül, tanácsházastul bedarálják. Ellenben Schumacherék házát és a gokartpályát – ahol többek között Mika Häkkinen, Sebastian Vettel és Lewis Hamilton is bontogatta a szárnyait – hosszas tárgyalásokkal sikerült megmenteni. Utóbbin a sokáig tartó bizonytalanság után már nagyszabású fejlesztésekbe is kezdtek.

Kart race with Michael Schumacher, Gianni Morbidelli and Mika Häkkinen. Back to 1986 in Liedolsheim.

pic.twitter.com/XhpsLmnV5H — Raceliefhebber (Wouter)🧡🏎 (@raceliefhebber) January 3, 2023

Az eredetileg Schumacherék és a gokartklub közös tulajdonában álló pályát átadták az Európa legnagyobb külszíni bányafejlesztését végző RWE energetikai konszernnek, amely vállalta, hogy megsemmisítés helyett megóvja. A vezetőség pedig megújult, és újult erővel vetette bele magát a felújítási munkálatokba.

Ralf Schumacher a megmentett gokartpályánál Fotó: AFP

A kölni Express jelentése szerint nemrég leváltották az eddigi elnököt, aki 45 éve dolgozott a 350 tagú gokartklubban, négy évtizeden át vezette. A Schumacher testvérek felfedezője, Gerhard Noack utóda eddigi helyettese, Andreas Dresen lett.

A közelgő tavaszi kupán (március 18–19.) újra gázpedálra lép a pályán az F1-től most visszavonult Vettel is, akit gyerekkorától mentorált Schumi.

Sebastian Vettel and Michael Schumacher at the Kerpen Karting Cirtcuit :) pic.twitter.com/TkAZNvvQ — SebVettel INDONESIA (@SebVettelINDO) January 2, 2013

– Évekig meg volt kötve a kezünk, hiszen bizonytalan volt, hogy a bánya terjeszkedése bekebelezi-e a pályánkat is. Most végre tudunk tervezni. Lehetőséghez jutottunk a modernizálásra, hogy újra világbajnokságot rendezhessünk – mondta az új elnök, aki anno ellenfele is volt Schumachernek a gokartversenyeken.

Schumacher itt járt a síbalesete előtt is

– Kevéssel a balesete előtt Michael még itt volt a fiával, Mickkel együtt – emlékezett vissza Dresen a 2013 végi Schumacher-tragédiát megelőző napokra.

Az 1,1 kilométer hosszú versenypályát már új aszfaltréteggel látták el (700 méternyi repedést javítottak ki rajta), 5-600 méternyi új kerítést húztak föl, és rendbe hozták a parkolókat. De maradt még bőven tennivaló:

– Rövidesen lecseréljük a pályát szegélyező gumiabroncsokat a legmodernebb szegélyezőkre, amik a Forma–1-ből is ismertek. A toaletteket és a zuhanyozókat 150 000 euróból újítjuk föl, [...] összességében mintegy 900 ezer eurót fektetünk be – sorolta az új elnök a forintban kifejezve 345 millióra rúgó kiadásokat, amelyekkel új lendületet adnak a nagy múltú pályának.

Sportbárként az étterem is újra kinyit, amelyet korábban Michael és Ralf Schumacher 2003-ban elhunyt édesanyja, Elisabeth vezetett.