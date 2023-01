Heti Top: Megható Schumi-fotó, visszatért a Fradi-kedvenc, csajozási tippek a magyar legendától

Ragadós volt Mick Schumacher példája: a 23 éves autóversenyző után mentora, a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel is egy korábbi, Michael Schumacherrel közös fotójával nosztalgiázott a legendás pilótáról. A régi képen Vettel még gyerekként ül a gokartjában Schumiék kerpeni versenypályáján, és a Ferrari akkori sztárja, Schumacher ad neki tanácsot a rajt előtt.

„Utolsó tanácsok fogadása (NRW-kupa, döntő, Kerpen, Németország)”

– írta Vettel a kép mellé.

Vettel fotója mellé számos megható üzenet érkezett. Volt, aki így fogalmazott: „Most végigsírom a hétvégét”.

*

Kiderült, hogy visszatért Magyarországra a Fradi-szurkolók nagy kedvence - de a brazil Leonardo éppen a zöld-fehér focisták idei első ellenfelénél, Zalaegerszegen járt. Korábbi Üllői úti trénere, Ricardo Moniz mellett igyekezett ellesni az edzői szakma fortélyait.

Egy Zete-mezt is kapott a csapattól.

*

„Edzés közben is csajoztunk” – árult el pikáns kulisszatitkokat a magyar olimpiai bajnok Noskó Ernőről és a többi, legendás újpesti labdarúgóról Dunai III Ede.

– A tréningek alatt sokszor észrevettem, hogy az én barátom, a Noskó Ernő többször is a fák közé bombázza a labdát. Aztán, ahogy mondani szokás, nagy iramban elindult érte. Ennyire nem rossz focista az Ernő. Nem véletlenül lett olimpiai bajnok, ezért egyszer én is jól belebikáztam a labdába, hogy a fák közé mehessek. Mentem is, és mit látok, Ernő ott beszélget egy csinos kis csajjal, aki a mezére írta fel a telefonszámát – mondta nevetve Dunai, hozzátéve: az öltözőben leleste a számot Noskó mezéről, és természetesen ő maga beszélt meg egy randit a lánnyal.

*

25 éves korában elhunyt Jessie Lemonier egykori NFL-sztár.

A drámai hírt csak még tragikusabbá teszi, hogy az amerikai sportoló barátnője gyermeket vár. Jessie kedden lett volna 26 éves.