Nagyon jó híreket kaptak Schumacherék, megszólalt a legenda

Mick Schumacher német autóversenyző, a hétszeres Formula–1-es világbajnok Michael Schumacher fia. A 2018-as Formula–3 Európa-bajnokság, és a 2020-as FIA Formula–2-es bajnokság győztese.

Mick Schumacher / Fotó: AFP

Most pedig mindössze 23 évesen egy újabb nagy sikert könyvelhet el a magáénak. 2023-tól a Mercedes F1-csapatának, apja egykori csapatának a tartalékpilótája lett. Az autóversenyzés egy másik legendájának szavai alapján azonban nem sokáig kell várnia az újabb nagy lehetőségre – írja a Bors.

„Úgy érzem, Mick az előző szezonban óriásit fejlődött. Ez nem is kérdés. Látszott a teljesítményén. Biztos vagyok benne, hogy valaki lecsap majd rá. A ilyen tehetségek nem veszhetnek el” – mondta az ifjú Schumacherről Mario Andretti, aki 1978-ban nyert vb-címet az F1-ben.

A 82 éves expilóta fia, Michael Andretti is szerepelt a királykategóriában, az utóbbi húsz évben több csapata is szerepel különböző szériákban. És ami Mick Schumacher szempontjából a legfontosabb: éppen azon ügyködik, hogy a Forma–1-be is betörjön. Ha versenyzőket keres majd az autóiba, apja ajánlhat neki egy tehetséges német pilótát, akinek jól cseng a neve.

Egy azonban biztos, hogy Michael Schumacher bizonyára büszke fia elért sikereire.