Museum of Failure - nézd meg a Kudarcok Múzeuma kiállítást!

Budapesten a világhírű kiállítás, a Kudarcok Múzeuma.

A Museom of Failure egy olyan kiállítás, ahol világhírű multicégek és befolyásos milliárdosok elbaltázott döntéseivel ismerkedhetsz meg, amitől tutira leesik az állad! Remek kikapcsolódás, szórakozva tanulás és nem utolsó sorban motiváció, hogy legyen bármilyen nehéz is, sose add fel.

Tapasztald meg, hogy még a gigantikus vállalatok is követnek el néha óriási hibákat.

Megtekinthető: augusztus 15-ig.

Helyszín: Múzeum krt. 37., Budapest

További részletek itt.