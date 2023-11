Természetfilmklub - Az Urál fölfedezése, Egy kis Hanti-Manszijszk

Az Urál fölfedezése (1991, 30 perc)

1991-ben a Komi Köztársaság – amely az Északi-Urál nyugati, európai oldalán terül el – vezetése úgy döntött, hogy egy addig névtelen hegycsúcsot az Urál feltérképezésében jeleskedő hazánkfiáról, Reguly Antalról nevez el. Az avatáshoz magyar küldöttséget is hívtak, a Magyar Természetjáró Szövetségből és a Magyar Földrajzi Társaságtól. Kifejezetten edzett embereket kértek, hiszen a csúcsot meg is kellett mászni, felvinni oda az emléktáblát, s azt ott rögzíteni. A magyar csapat a csúcson kívül azért a tágabb környezettel is ismerkedett.

Egy kis Hanti-Manszijszk (2009, 25 perc)

Nyugat-Szibériában, ahol a hatalmas Ob és az Irtis folyók egymásba gabalyodnak, a múlt század 30-as éveiben alapítottak egy várost, hogy az ott élő finnugor hanti és manszi nemzetiségek autonóm köztársaságának legyen egy fővárosa. Amikor a 1960-as években fölfedezték a környék hatalmas kőolaj- és gázmezőit, hatalmas fejlesztések indultak itt, amelyek erős környezeti hatásokkal jártak. Az olajcégek és a város nagyon sokat igyekszik tenni a természeti értékek megőrzéséért és ennek tudatosításáért. Többek között itt szervezték meg a világ legnagyobbnak mondott természet- és környezetvédelmi filmfesztiválját.

A filmeket írta, rendezte, fényképezte és a filmklubot vezeti: Sáfrány József.

Időpont: november 14., 18 órától

Helyszín: MMgMK Mezőgazdasági Könyvtár, Tessedik-terem (Budapest I. ker., Attila út 93.)