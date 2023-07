Ünnepelj te is! – 75 éve indult el a Gyermekvasút első vonata

Az állomás területén 10-től 16 óráig járműbemutatók és gyermekprogramok fogadják a résztvevőket: fel lehet szállni a mozdonyok vezetőfülkéjébe (Mk45, Mk48, Mk49, gőzmozdony), a kisebbeknek lesz ugrálóvár és a Gyermekvasút környékét bemutató óriás társasjáték is. Az állomás üzemi épületében, az 1948-as megnyitás után pár évig a járművek karbantartásának helyszínéül szolgáló „motorszínben” a kisvasút elmúlt 75 évének tárgyi és fényképes emlékeiből tavasszal nyílt alkalmi kiállítás várja a látogatókat. A nosztalgia-motorvonat szerelvényének két ritkán látott járművére, a kis szalonkocsiba és a postakocsiba is felszállhatnak az érdeklődők: a postakocsiban ünnepi emlékbélyegzés, a szalonkocsiban filmvetítés lesz. A Gyermekvasút járművei kicsiben legóbemutatón is felsorakoznak.

Fotó: Facebook

Úton az első szakaszon

Hűvösvölgy és Széchenyihegy között egész nap óránként indulnak a hagyományos szerelvények, Mk45-ös mozdonnyal. Az ünnep alkalmából az állomások pénztáraiban aznap jegyet váltó utasok alkalmi kéregjegyet is kapnak emlékbe.

Az 1948-ban átadott első építési szakaszon (Széchenyihegy és Virágvölgy között) nosztalgiavonatok indulnak, a legtöbbször gőzmozdonnyal. Ezekre a betétjáratokra felnőtteknek 2200 forint, gyermekeknek 1100 forint az oda-vissza útra a menetdíj.

A kisvasút építését, az első szakasz környékének látnivalóit is bemutató, mintegy három kilométeres vezetett séta indul 11 és 14 órakor Széchenyihegytől Virágvölgyig.

Részletek: https://gyermekvasut.hu/.../75-eve-indult-el-a.../

Helyszín: Gyermekvasút, Budapest (Széchenyihegy)