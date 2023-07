Hal Melinda, a MCC Tanuláskutató Intézet vezető kutatója, klinikai szakpszichológus, valamint Király Nóra, a FICSAK alapítója élőben beszélget – a nyári időszakban még inkább előtérbe kerülő – az egész családot, de különösen a gyermekeket érintő tudatos internethasználatról.

A túl sok képernyő előtt töltött időnek káros hatásai lehetnek: alvászavar, negatív énkép és testképzavar, egyéb tevékenységek (például könyvolvasás, szabadban töltött idő, hobbik) háttérbe szorulása, érdeklődési körök beszűkülése, az iskolai teljesítmény romlása.

Most, a nyári időszakban még erősebb a kísértés, hiszen nem kell már tanulni, iskolába járni, mi, szülők pedig elfoglaltak vagyunk, csökkenhet a személyes kontroll. Ez a beszélgetés erre a problémára és a mindennapokra is kínál megoldást, hiszen még egy már kipróbált, valóban működő családi digitális szabályrendszert is megosztanak az érdeklődőkkel.

Legyen egyensúly nyáron is gyermekeink internethasználatában!

Időpont: 2023. július 10., hétfő, 18.00 óra

Helyszín: Online, élő közvetítés

A hiánypótló beszélgetésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.