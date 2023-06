Ingyenes programokkal nyit a Nemzeti Atlétikai Központ

Be lehet barangolni az új létesítménynek olyan részeit is, amelyeket máskor elzárnak a szurkolók elől. Sőt, azokba a helyiségekbe is bejuthatnak a látogatók, amelyekben az atlétika szuperhősei életük talán legfontosabb fellépése, a vb döntő előtt készülődnek a rajt előtti pillanatokban.

Fotó: Facebook

A stadionparkban lehetőség lesz játékos formában megismerkedni az atlétika különböző versenyszámaival, ahogy a világbajnoksághoz kapcsolódó Hétköznapi hős rendezvénysorozat állomásain korábban ezt már sokan megtehették. Így mindenki átélheti, hogy milyen érzés feszegetni a saját határait. A sport mellett szórakoztató programok is várják azokat, akik június 17-én délelőtt kilátogatnak a Nemzeti Atlétikai Központba.

További részletek itt olvashatók.