Teljes útmutató a téli bőrvédelemhez – így őrizhetjük meg bőrünk egészségét a fagyos hónapokban (x)

A kinti hideg, a jeges szél és a fűtött helyiségek száraz levegője együtt támadják a bőr természetes védőrétegét. Mi is érezhetjük, ahogy arcbőrünk feszül, hámlik vagy kipirosodik – amik mind annak a jelei, hogy a bőr elveszíti nedvességtartalmát és megbomlik a természetes egyensúlya. De nem kell beletörődnünk ebbe.

Fotó: pexels.com

Miért szenved a bőr a hidegben?

A hideg hónapokban a hőmérséklet-ingadozás és a száraz levegő folyamatos stresszt okoz a bőrnek. Amikor kint mínuszok uralkodnak, a levegő nedvességtartalma drasztikusan lecsökken, míg a benti fűtés tovább fokozza a szárazságot. Ennek következtében a bőr vízveszteséget szenved, a lipidréteg – vagyis a természetes védőpajzs – meggyengül, így a bőr érzékenyebbé válik és hajlamosabb az irritációra. Ha ehhez még a szél vagy a fagyos eső is társul, a bőr nem tud megfelelően regenerálódni. A kiszáradt, hámló foltok, az apró piros erecskék és a fakó arcszín mind ennek a következményei. Ezért ilyenkor sokkal több odafigyelésre van szükség, mint az év többi részében.

Hogyan alakítsuk ki a téli bőrápolási rutint?

Télen a bőrápolás alapja a gyengéd tisztítás és az intenzív hidratálás. Először is érdemes elfelejtenünk az agresszív, alkoholos lemosókat, amelyek tovább szárítják a bőrt. Helyettük olyan kíméletes, krémes textúrájú arctisztítót válasszunk, amely megőrzi a bőr természetes zsírrétegét. A hidratálásról semmiképp sem szabad megfeledkeznünk. A naponta kétszer használt, zsírosabb állagú krémek segítenek pótolni a hiányzó lipideket, miközben megakadályozzák a vízveszteséget. Az éjszakai ápolásra külön figyeljünk: a bőr regenerációja ilyenkor a legaktívabb, ezért érdemes tápláló, vitaminokban gazdag krémet alkalmaznunk.

Milyen összetevőkre figyeljünk télen?

A hideg hónapokban nem mindegy, milyen hatóanyagokat tartalmaznak a kozmetikumaink. Olyan krémeket válasszunk, amelyek ceramidokat, hialuronsavat, shea vajat vagy panthenolt tartalmaznak – ezek ugyanis segítenek helyreállítani a bőr védőrétegét és megtartani a nedvességet.