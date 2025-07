Sorsfordító élményeket nyújt a 29. ÁGOTA® Tábor a nevelőszülőknél élő fiataloknak

Idén is gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalokat táboroztat az ÁGOTA Közösség. Magyarországon még mindig sok ezer, családjából kiemelt gyermek vár szerető otthonra, az ÁGOTA Közösség ezért Pest vármegyében is keresi azokat, akik vállalják a nevelőszülői hivatást és valódi gyermekkort tudnak biztosítani nekik. A 29. ÁGOTA® Tábor célja is az, hogy feltöltődést kínáljon, valamint a terápiás foglalkozások által a lélek sebei gyógyuljanak.