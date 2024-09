A rómaiaktól a világhírig: történelmi utazás a magyar ásványvizek körül

A Balaton-felvidéken Kékkút, Óbudán Csillaghegy, a Fertő-tó melléki Balf – közös bennük, hogy ismert ásványvíz források (a Theodora, a Balfi, a Csillaghegyi) lelőhelyei, amelyeket már a rómaiak is kedveltek és nagy becsben tartottak. A csillaghegyi víz látta el vezetékeken keresztül a mai Óbuda területén épült római kori várost, a Theodora-forrás nevét pedig egy több mint 2000 éves oltárkőtábla is őrzi – sőt, az utóbbi az elnevezését is egy császár feleségéről kapta. Ami pedig Balfot illeti, a magyar nyelvű írott emlékekben az elsők között bukkan fel, már az 1100-as években. A Fejér megyei Moha településnél található (ma: Mohai Ágnes) kút nevét 1370-ben említik először. Cselebi, a híres török utazó 11 székesfehérvári nevezetes kútról ír útijegyzeteiben, de szintén a törökök írták le első ízben a budai forrásokat is, ahonnan többek között a Margitszigeti Kristályvíz, illetve a Rudas fürdő Juventus vize származik. A parádi vizet a hagyomány szerint a környéken legelésző bárányok, majd azok pásztorai fedezték föl a XVIII század folyamán; a szájhagyomány alapján vált országos hírűvé. Mária Terézia viszont a hasonló esetek nyomán egyenesen ásványvíz-összeírást rendelt el, hogy a császári udvarnak pontos képe legyen a magyarok birtokában lévő kincsről.

Erre az értékre természetesen a tudomány is felfigyelt. A Magyar Tudományos Akadémia a reformkorban, 1845-ben pályázati úton készíttetett részletes ásványvíz-leltárt, ami már az egyes vizek ásványianyag-összetételét is tartalmazta. A nyertes pályamű, „A két magyar haza elsőrangú gyógyvizei és fürdőintézetei” először 1848-ban, majd a nagy siker nyomán második kiadásban 1859-ben jelent meg. A hazai ásványvízkutatás meghatározó alakjai közül kiemelkedik Kitaibel Pál kémikus (1757-1817), aki elsőként tárta fel az ásványvizek földrajzi elterjedése és a vizeket őrző kőzetek kémia tulajdonságai közötti összefüggéseket, valamint Kessler Hubert (1907-1994) karsztgeológus, az első teljes országos forráskataszter elkészítője.

A ma már minden túlzás nélkül világhírű magyar ásványvizek mindezidáig talán legnagyobb sikere az volt, amikor a Szentkirályit 2004-ben a világ legjobbjának választották, de ez a sztori sem történelmi előzmény nélküli: a szakmai emlékezet szerint 1880-ban a grazi, 1882-ben a trieszti, 1912-ben a párizsi szakkiállításon, valamint 1904-ben a St. Luis-i, 1911-ben a torinói világkiállításon nyertek rangos díjakat a hazai vizek. S ha már itt tartunk, maga a már említett Szentkirályi is egy gasztro- és kultúrtörténeti emlék. A Bács-Kiskun vármegyei Szentkirály település – mely eredetileg Lászlófalva községként jött létre 1952-ben Kecskemétnek Alsószentkirály és Felsőszentkirály nevű külső részeiből - I. (Szent) Istvánról kapta a nevét 1987-ben, a több száz éve ismert és fogyasztott, húsz évvel ezelőtt minden vetélytársát legyőző, nagy tisztaságú és élettanilag kedvező ásványianyag-összetételű ásványvíz pedig a patinás múltú településről.