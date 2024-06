Milyen költségekkel számolhatunk, ha igazán szép kertet szeretnénk kialakítani? (x)

Ilyenkor érdemes kiegyengetni a talaj hibáit is, esetleg friss földet hozatni, ami jó termőtalajként szolgálhat az új növényeknek. Ez a kertünk méretétől függően költséges mulatság lehet, ezért sokan inkább a talaj átforgatása mellett döntenek kézi vagy gépi erővel.

Tervezzük meg az alaprajzot!

Bizony, a kertnek sem árt, ha van alaprajza. Így előre láthatjuk, milyen növények hová kerülnek majd, mik ütik esetleg egymást, illetve hová kerülnek évelő vagy egynyári virágok. Ez abban is segíthet, hogy könnyebben számolhassunk az újraültetéssel és kertünk folyamatos pompájában ragyoghasson.

Ha nagyobb építményeket is tervezünk a kertbe, például egy új teraszt, szalonnasütögetőt, grillt, esetleg kerti pavilont, most könnyebben megtalálhatjuk a helyét. Mivel ezek építése gyakran földmunkával is jár, még azelőtt érdemes lerakni őket, hogy nagyon beültetnénk a hozzájuk vezető utat. A tervezést végezhetjük papír alapon, ebben az esetben nem kell költségekkel számolnunk. De érdemes szétnézni az elérhető alkalmazások között is. A Garden Plannerrel például nemcsak a növények elhelyezkedését, hanem egy esetleges öntözőrendszer tervét is kialakíthatjuk.

