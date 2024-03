Bezártam a kulcsot a kocsiba – hogyan lehetséges az autóajtó-nyitás? (X)

Az autó az az eszköz, ami nélkülözhetetlen. Akinek van, tudja, ha egyszer a kocsi köré épül ki a mindennapi élet forgatókönyve, onnantól kezdve esélytelen kifelejteni a képletből. Ez márkától, évjárattól függetlenül minden egyes gépjárműre igaz. Nem véletlen, hogy a felmerülő problémák megoldása akkor ideális, ha záros határidőn belül megtörténik, ezáltal legfeljebb egy kis késéssel, de minden mehet tovább a maga megszokott medrében.

Bezártam a kulcsot a kocsiba – hogyan lehetséges az autóajtó nyitás? Fotó: freepik.com

Minden út összefut!

Az autoajtonyito.hu több mint hatezer sikeres ajtónyitást tudhat magáénak, amihez tizenkét évnyi tapasztalat is társul. Mindez az ország területén bárhol igénybe vehető, kiszállási díj nélkül, Budapesten fél órán belüli kiérkezéssel. Ez még nem minden! A munkavégzés 100 százalékban garanciális, azaz a kinyitás roncsolásmentes, amennyiben mégis karcolódna a kocsi, a kár megtérítésre kerül, sőt akkor is a szakember fizet, ha történetesen nem sikerül a nyitás, bár erre még nem volt példa a múltban. Na, de pontosan mikor éri meg élni ezzel a nem akármennyire vonzó lehetőséggel?

Akkor, ha:

• rejtélyes okokból a slusszkulcs elveszett, eltűnt, elbújt, egyszóval sehol sem találni,

• az akkumulátor végleg lemerült, és egy fikarcnyi energiahullám sem maradt benne,

• a távirányító abszolút nem úgy üzemel, ahogy kellene, vagy mondjuk leginkább sehogyan sem,

• elromlott a zárszerkezet,

• ha a kulcs nem veszett el, sőt nagyon is ismert a tartózkodási helye, pont bent az autóban, az amúgy zárt ajtók mögött.

Mi az, amivel egyáltalán nem érdemes próbálkozni?

Erőltetéssel. Ez bizony egy kulcsgondolat, ugyanis számtalan ok húzódhat meg a fenti tünetek hátterében. Tegyük fel például, hogy a kulcs megvan, nem veszett, tűnt el, nem szívódott fel, a zár mégsem nyílik. Nem egyszer a lemerült aksi az indikátor, de a zárszerkezet is meghibásodhat. Ha ezen a ponton nem a türelem győz, és nem jó helyen landol a hívás, hanem elkezdődik egy erőltetős, kicsit erőszakos beavatkozás, ami mindenféle szakértelmet nélkülöz, az bizony még tovább súlyosbíthatja a helyzetet. Meglehet, a probléma viszonylag könnyedén orvosolható, ám ha a nem megfelelő hozzáállás következtében tovább roncsolódik a zár, esetleg maga a kulcs sérül meg, akkor máris megvan a baj, aminek a megoldása sokkal költségesebb, mint a kiindulási szituáció rendberakása lett volna.

Úgyhogy a legjobb saját kezűleg nem nekiállni feszegetni, próbálkozni, vagy fizikai erő bevetésével igyekezni helyrehozni a dolgokat, mert így majdnem biztos, hogy a még nagyobb galiba borítékolható. Zárójeles információ, bár kicsit sem mellékes, hogy ha végül mégis az erőltetés győz, és csodák csodájára a mutatvány sikerrel végződik, akkor is csak annyi történik, hogy kinyílik az ajtó, de a biztonságos használat, parkolás egyáltalán nem garantált. A legjobb tehát az autóajtó-nyitás kérdését szakértőre bízni, aki pontosan tudja, mit, miért és hogyan csinál. Így a negatív fejlemények, meglepetések teljes egészében elkerülhetőek.

A lemerült aksi miért nem bikázható be nemes egyszerűséggel?

Sokakban merül fel ez az amúgy logikus felvetés. A válasz azonban még a bebikázásnál is egyszerűbb. Ha a rendszer túlságosan hosszú ideig marad áram nélkül, akkor az immobilizer elfelejtheti a beállításokat, azaz az újraprogramozása elengedhetetlen, mivel nem ismeri fel a kulcsot.

Ugyanilyen sűrűn felbukkanó dilemma, hogy miért nem jó, ha tréler szállítja el a bajba jutott autót? Egyrészt azért, mert hova is vinné a tréler a kocsit? Természetesen az autóajtó-nyitóhoz. Evidens. Másrészt ennek a költsége előre tudható módon horribilis. Miért kellene fölösleges köröket futni, ha ez az egész egyetlen jó választással leegyszerűsíthető?!

